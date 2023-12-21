Thursday, 21 December 2023 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موازنة 2024 مخصصات الجيش والأمن تبلغ مستوى تاريخيا

12/21/2023 4:26:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- شهدت قراءة مجلس النواب الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2024، مناقشة مفاصل متعددة وتأشيرات نيابية إلى قضايا اقتصادية واجتماعية وتعليمية مهمة، لتبدو بمنزلة "بروفة" حول طبيعة المناقشات ومساراتها تحت القبة، وفي هذا النطاق، ستكون عودة "الموازنة" الى النقاش تحت "قبة المجلس"، بعد استكمال "مالية النواب" مناقشتها لها، ورفع تقريرها وتوصياتها بشأنها.
في هذا السياق، استبق النواب مداولات لجنتهم المالية، التي أحيل إليها مشروع القانون، بعدد من الإضاءات، أبرزها ما يتعلق بالدين الحكومي الداخلي، ورواتب وأجور المدنيين والعسكريين، وصندوق دعم الطالب الجامعي، وقد حذر عدة نواب من المساس بالصندوق تحديدا، وتجلى ذلك برفضهم لما أدخلته الحكومة من تعديلات حوله، معتبرين بأن هذا من شأنه حرمان آلاف الطلبة من القروض والمنح.
وحملت بعض كلمات النواب، إشارات تحذير الى الحكومة، تدعوها للعودة إلى نظام صندوق الطالب الجامعي وتعليماته التي كان معمولا بهما سابقا، رافضة ما أحدث من تعليمات جديدة عليه، في وقت، شهد خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس على مسامع النواب أمس، تثمينا نيابيا لاستمرار الحكومة في سياستها عدم فرض ضرائب جديدة.
جاء ذلك في جلسة للنواب، ترأسها رئيسه أحمد الصفدي، وحضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي وأعيان، عادة يحرصون على حضور خطابات الموازنة.
أحيل مشروع القانون بكل أرقامه ومدخلاته وجوانب الصرف والإنفاق فيه الى "مالية النواب"، إذ ستباشر من ساعتها بوضع جدول زمني لمناقشاتها، ويرجح استمرار المناقشات بين 25 الى 30 يوما، ليصار بعدها لإعادته إلى النواب، والبدء بـ"ماراثون المناقشات"، فالتصويت عليه، ومن ثم التوصيات النيابية، بعدها يذهب إلى الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الأعيان)، وهناك يتعين على الأعيان الاستماع لخطاب الموازنة وإحالته إلى مالية الأعيان، ومناقشته قبل توشيحه بالإرادة الملكية ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
تضمن مشروع القانون، إيرادات عامة بلغت 10.3 مليار دينار، بارتفاع قدره 8.9 % عن العام الحالي، وأظهرت التفاصيل، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار، وبنسبة 10 % عن مستواها في العام الحالي، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية 10.2 % لتصل إلى 7.2 مليار، دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الحالية.
ووفق التوقعات، يرجح وصول المنح الخارجية لـ724 مليون، إذ قدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار، والنفقات الرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار.
ورصدت الحكومة في المشروع، المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية وأسطوانة الغاز، وزيادة مخصصات المعونة الوطنية، لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.
كما تضمن، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته لارتفاع الفائدة عالميًا، وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه البنك الفيدرالي الأميركي، وقدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار، والنفقات الرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار.
وبخصوص النفقات الرأسمالية، فارتفعت 11.8 % عن مستواها للعام الحالي، لتصل إلى 1.729 مليار، وهو الأعلى تاريخيًا، اذ شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام 20.2 % منها، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة
16.9 %، وتنمية وتطوير البلديات واللامركزية 18 %، بينما شكلت مخصصات باقي المشاريع 45 % من إجماليها.
وبهذا يكون مشروع موازنة 2024 نجح بخفض العجز الأولي للسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفضه ليصل لـ812 مليونا بنسبة
2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6 % العام الماضي.
كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة هبوطها التدريجي في السنوات المقبلة لتصل في العام 2026 إلى 85.7 %.
العسعس قال إن "إعداد مشروع القانون جاء في ظل ظروف غير مسبوقة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة"، مضيفا أن الموقف الثابت للأردن بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية، يؤكد أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناتهم، وتثبيت صمودهم على أرضهم، بتسيير القوافل وطائرات المساعدات الإغاثية إليهم.
وأكد الوزير أن المخصصات المالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بلغت "أعلى مستوى تاريخي لها" في موازنة 2024، للمحافظة على قدراتها وتعزيزها، كالتزام وطني ومصيري، وركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البنية الاستثمارية.
وبين أن الموازنة، تؤكد أن الموقف المالي، لن يكون إلا داعما للموقف السياسي، برغم صعوبات وتحديات أملتها أزمة الحرب على غزة الحالية، موضحا أن الموازنة تتحوط وتستشرف الخيارات وتتعامل مع الواقع، وتتميز بالمرونة لتكون أداة قوة للموقف السياسي، و"لن تكون خاصرة رخوة أو ضعيفة لا سمح الله".
وأشار العسعس إلى أن "ما تقوله الحكومة لكم ليس مستحيلا أو عاطفيا، فالأرقام محايدة لا تكذب، ونحاول جعلها سلاحا كالإنزال، نستعين بها في لحظات العسرة والصعوبة".
وتابع الوزير "راكمنا في السنوات الماضية استقرارا واضحا في مالية الدولة، وهذه الموازنة، تؤكد أن "هذا الاستقرار بخير، وأن المؤشرات صاعدة، وأن التفصيلات تحتاج لقراءة موضوعية منصفة، لنقول عبرها إننا في الأزمات نواجه الرياح، وتحت الضغوط نساند الموقف السياسي ما استطعنا لذلك سبيلا".
وأكد العسعس، أن "مشروع قانون الموازنة، جاء ليعكس المعالم الرئيسة لخطة الحكومة للعام المقبل، مهتدية بالتوجيهات الملكية السامية في المضي قدما بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والانفتاح على الآراء والطروحات، بخاصة في هذه الظروف الحرجة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية".

MENAFN21122023000072011014ID1107640040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث