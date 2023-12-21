القوات المسلحة في 24 ساعة: إنزال جوي سادس وتسيير 15 شاحنة وطائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

تستمر القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في دورها بمساندة الأشقاء في قطاع غزة، وعملت على تسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص٢/ غزة.

واشتملت هذه المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.

وامتداداً لتسيير الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء في القطاع، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، ضمّت مواداً واحتياجات أساسية وطروداً وملابس شتوية.

وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

حيث ضمّت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية، ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

كما عملت القوات المسلحة ظهر اليوم أيضاً، على تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.

وتطلب نقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى جهوداً استثنائية، لأن نقل مثل هذه المواد الطبية تتطلب أدوات وخبرات خاصة.

كما ونفّذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وأنزل طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي جواً صناديق تحوي مساعدات طبية وعلاجية بواسطة مظلات، لضمان استمرارية ديمومة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.

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