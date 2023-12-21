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المياه توقع اتفاقية تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ 97 مليون يورو

12/21/2023 4:26:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية اندرو ماكيم وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه م. مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات م. أسماء وهادنة الحزمة الرابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي ( شركة فؤاد أبو حمدان ) بقيمة اجمالية نحو (97,24) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي والدراسة والدراسات والتصميم والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID بنسبة 100% بهدف تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه.

وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية مبينة ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة ، خزما ، ضرار ، دير علا ، معدي ، رويحة، دباب ، أبو الزيغان، الطوال الشمالي ، الطوال الجنوبي ، مثلث العارضة ، مثلث المصري ، ميسرة فنوش ، ظهرة الرمل ، داميا ، غور كبد ، الكرامة .

وأكد المهندس رائد أبو السعود ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع انجاز المشاريع من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الانظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب احكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة ، مبينا ان الاعمال تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 450 كم وبأقطار تتراوح بين 63-400 ملم من مواسير الدكتايل والبولي ايثلين وانشاء محطة ضخ رئيسية في أبو الزيغان تتكون من 3 وحدات ضخ احداها للاحتياط في حالات الطوارئ وانشاء 3 محدات ضخ صغير (بوستر) لايصال المياه بكفاءة للمناطق المرتفعة .

وزاد الوزير ان الاعمال تتضمن كذلك تنفيذ 1100 وصلة منزلية وتنفيذ 8 خزانات جديدة بسعات 500-5500 متر مكعب وتنفيذ نظام سكادا في محطة أبو الزيغان للمراقبة والتحكم ، وبين ان المشروع يتكون من 7 حزم ، حزمة الابار تتضمن حفر 16 بئر وحزمة محطة التحلية من خلال إعادة تأهيل محطة تحلية أبو الزيغان و5 حزم لتنفيذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ .
وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الامريكية للتنمية USAIDعلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.
وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي عن ارتياحها للتعاون البناء والمثمر والمستمر مابين البنك وقطاع المياه مؤكدة سعادتها بتوقيع تنفيذ هذا المشروع الذي سيعمل على تحسين التزويد المائي للمجتمعات المحلية ، مؤكدة اهتمام البنك بمزيد من التعاون البناء .

من ناحيته اوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ان هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق اعلى المواصفات وفي الوقت المحدد ، ستخدم مناطق داميا ومعدي والعارضة وميسرة فنوش لتنفيذ شبكات بطول 97 كم بأقطار 63-250 ملم وتنفيذ 3250 وصلة ، مشيرا الى ان الحزم في اعمال المشروع قد تم إحالة معظمها ويجري حاليا استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة القريبة .

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