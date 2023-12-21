Thursday, 21 December 2023 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضمان وعجلون الوطنية توقعان مذكرة تفاهم تتضمن خصومات على الرسوم لأبناء المتقاعدين وتقسيطها

12/21/2023 4:26:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة ورئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس أحمد الهناندة مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن خصومات على رسوم الساعات الدراسية والتدريبية وتقسيطها لأبناء المتقاعدين، إضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى طلبة الجامعة.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة إن جامعة عجلون الوطنية هي الجهة الحادية عشر التي تم التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، مؤكداً على أن المؤسسة تتطلع إلى توفير مزيداً من الخدمات والامتيازات تجاه متقاعديها خصوصاً بأن هذه الفئة بحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل المؤسسة والمجتمع وما نقدمه لهم من تسهيلات نفتخر به كمؤسسة.

وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً وتنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع كافة القطاعات الرسمية والأهلية لا سيِّما وأن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أكد على ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لكي تصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، وكذلك تشديد جلالته على أهمية مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في هذا الجهد.

وأوضح بأن مؤسسة الضمان تضطلع بدور أساسي ضمن محور الحماية الاجتماعية مساند للجهود الحكومية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية على أفراد المجتمع والقوى العاملة، خصوصاً وأن جلالة الملك أكد بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءاً اساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأشار الطراونة أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعة، مؤكداً على أهمية تعريف الطلبة بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة ليكونوا على اطلاع ودراية بأهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم وانتقالهم لسوق العمل، وذلك من خلال تدريس مادة الضمان الاجتماعي ضمن المحتوى العلمي لأحد المساقات الدراسية في خطط البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة، مشيداً بجامعة عجلون الوطنية كونها في تقع في محافظة عجلون التي تعتبر المحافظة الخضراء والرئة التي نتنفس منها وتساهم بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، مضيفاً بأن قضية مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع تتأتى من خلال التوعية والتعليم والجامعات تعتبر أحد القنوات الأساسية لنشر ثقافة الضمان في المجتمع.

من جانبه بيّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس أحمد الهناندة بأن جامعة عجلون الوطنية تخطو خطوات ثابتة نحو التميز في مختلف المجالات واستحداث التخصصات التكنولوجية والزراعية وغيرها، مع الإشارة إلى أن رسوم الجامعة تعد الأدنى بين الجامعات مقارنة بجودة التخصصات والخبرات داخلها وإن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلبة على اكمال دراستهم الجامعية وتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل، مؤكداً أن كلية الزراعة في الجامعة بوابة عبور للطلبة لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن وهو ما يتطلع إليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وتنفذه الجامعة بخططها المستقبلية.

وشدد الهناندة على أن جامعة عجلون تشهد دوراً حيوياً في منطقة الشمال وانبثق عنها العديد من المبادرات كان آخرها مبادرة عجلون أكسجين الأردن، موضحاً الهناندة أنه ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية جاءت مذكرة التفاهم هذه ترسيخاً لنهج الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، مبيناً بأن الجامعة ستقدم خصومات إضافية بنسبة (5%) على رسوم الساعات الدراسية لكافة البرامج الأكاديمية للتخصصات التي تقل نسبة الخصم فيها عن (50%) لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وأبناؤهم.

وأوضح الهناندة أن توقيع مذكرة التفاهم يوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مساق التربية الوطنية الذي ستوفره الجامعة ضمن خطط البرامج الأكاديمية لديها وذلك بتسمية محاضر متخصص يقدم محتوى المادة العلمية الخاصة بأحكام قانون الضمان والذي سينعكس بالفائدة على شريحة كبيرة من الطلبة في حياتهم العملية مستقبلاً.

وأكد الهناندة بأن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية التي نفتخر بها كونها توفر الأمن المجتمعي ولها دور أساسي بحماية كافة العاملين على أرض المملكة، مضيفاً أن جامعة عجلون الوطنية لها دور وطني بخدمة القطاع التعليمي في كافة أنحاء المملكة وتركز على الجودة في مساقاتها الأكاديمية.

كما وتضمنت مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وكوادر مؤسسة الضمان والعمل على توسعة مجالات التعاون بينهما في هذا المجال وذلك بموجب تفاهمات خطية يتم التوافق عليها في حينه.

MENAFN21122023000072011014ID1107640036

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث