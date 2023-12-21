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24 شهيداً في غارات إسرائيلية على خان يونس وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء منطقة واسعة من المدينة

12/21/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 24 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية على منازل ومناطق تؤوي نازحين قرب مستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة خلال اليوم إلى 55.
كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لخان يونس، بالإضافة إلى العدد من المناطق وسط قطاع غزة.
وأعلنت الأمم المتّحدة، الأربعاء، أنّ إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدتهم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ شهرين ونصف الشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ الجيش الإسرائيلي أمر“بالإخلاء الفوري” لمنطقة“تغطي حوالي 20%” من مساحة مدينة خان يونس.
وأوضح المكتب الأممي أنّ“حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً”.
وبحسب التقرير فإنّ المنطقة المطلوب إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب حوالى 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماً
وفي شمال القطاع، أطلق طيران الاحتلال قنابل الفوسفور المحرّمة دوليا على منطقة سوق جباليا ومحيطه.
كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة ومخيم جباليا، اقتحمت منازل مواطنين وأخلتهم قسرا تحت التهديد، قبل أن تشعل النيران في عدة المنازل، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية و22 جريحا.
ودفن المواطنون في بلدة جباليا، جثامين 30 شهيدا مجهولي الهوية، صباح اليوم، في المقبرة القديمة.
وكان أكثر من 40 مواطنا قد استشهدوا وأصيب العشرات، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.
وقالت مصادر محلية إن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس.
وأضافت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب القطاع. كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى.
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.-(وكالات)

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