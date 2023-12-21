الاحتلال الإسرائيلي يقر بمشاركة 14 جنديا بسجن النقب في ضرب أسير فلسطيني حتى الموت- (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن الاحتلال الإسرائيلي أقرت بمشاركة 14 حارساً بسجن النقب في قتل أسير فلسطيني ضربوه حتى الموت.وأوضحت الهيئة، أن تحقيقاً فتح ضد 14 متهماً، يعتقد أنهم ضالعون في ضرب السجين والتسبب في وفاته، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو شهر، وأن الشهيد الذي لم تكشف عن اسمه ينتمي لحركة فتح ويبلغ من العمر 38 عاماً وكان يواجه حكما بالسجن المؤبد.وقالت إن الحراس أوسعوا السجين ضرباً بالعصي في زنزانة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي متأثراً بها.وذكرت هيئة البث، إن السلطات الإسرائيلية استجوبت المشتبه بهم الـ 14 ووجهت لهم إنذاراً ثم أطلقت سراحهم ومنحتهم إجازة حتى إشعار آخر.ونسبت إلى مصلحة السجون الإسرائيلية القول تعليقاً على الحادثة، إن مستوى ((التحديات والتهديدات)) التي يواجهها الحراس خلال تنفيذ مهامهم ارتفع كثيراً منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نتيجة استقبال المعتقلات آلاف السجناء.

وكان تقرير عبري كشف مساء الأربعاء، أن سجانين إسرائيليين ضربوا أسيرا فلسطينيا حتى الموت في معتقل النقب“كتسيعوت” الصحراوي.

وقالت القناة 12 العبرية في تقريرها إن“وحدة التحقيق مع السجانين فتحت تحقيقا ضد 14 متهماً، بعضهم يشتبه في قيامهم بضرب الأسير والتسبب بوفاته، وبعضهم يشتبه في تورطهم بحادثة العنف”.

وذكرت أن الأسير المذكور هو ناشط في حركة“فتح” يبلغ 38 عاما من سكان الضفة الغربية، وكان بزنزانة 8 رفقة أسرى (..) آخرين.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع قبل نحو شهر من اليوم.

وقالت:“بحسب الشكوك الأولية، قبل نحو شهر، قام الحراس بضرب السجين (..) في إحدى زنازين السجن بالعصي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة”.

وأشارت إلى أن محكمة إسرائيلية كانت قضت بسجن الأسير، الذي لم تذكر اسمه، بالسجن المؤبد قضى منها 18 عاما في السجن.

وأضافت:“تم تقديم العلاج للأسير ولكن بعد سلسلة من الفحوصات، لم يبق سوى تحديد وفاته”.

وتابعت:“تم استجواب المشتبه بهم الـ 14 مع تحذيرهم، ثم أطلق سراحهم وتم منحهم إجازة حتى إشعار آخر.



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، أعلنت في 19 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي عن“اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، في سجن النقب الصحراوي”.



وأشارت إلى أنه معتقل منذ 27 مايو/ايار2005، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا.

وذكرت آنذاك أنه الأسير السادس“الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي” وهو يوم بداية الحرب على غزة.-(وكالات)