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إعلام عبري:“حماس” تصرّ على 3 قادة في صفقة التبادل المقبلة من بينهم

12/21/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية، الخميس، إن حركة“حماس” تصرّ على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى المقبلة مع إسرائيل 3 قادة فلسطينيين بارزين.
وأشارت الصحيفة إلى أن“حماس” تصرّ على“أن تشمل الصفقة عضو اللجنة المركزية لحركة“فتح” مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي”.
وتشير استطلاعات الرأي العام الفلسطينية إلى أن مروان البرغوثي (64 عاماً) هو الأكثر شعبية فلسطينياً من قادة“فتح” لرئاسة السلطة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس، وهو معتقل منذ 2002، ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات و40 عاماً.
واعتبرت الصحيفة أن الإفراج عن مروان البرغوثي“قادرٌ على تغيير وجه السلطة الفلسطينية”.
يقضي القيادي في“حماس” عبد الله البرغوثي حكماً بالسجن 67 مرة مدى الحياة، وهو حكم غير مسبوق في تاريخ المحاكم الإسرائيلية
أما أحمد سعدات، فقد اعتقلته إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2008، وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً، واتهمته بالضلوع في عملية قتل الوزير الإسرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي، عام 2001.
فيما عبد الله البرغوثي هو أحد أبرز قادة“حماس”، ويقضي حالياً حكماً بالسجن 67 مرة مدى الحياة، وهو حكم غير مسبوق في تاريخ المحاكم الإسرائيلية.
وتتهم إسرائيل البرغوثي، وهو مهندس، بصناعة عبوات ناسفة أدت إلى مقتل 66 إسرائيلياً، وإصابة 500 آخرين.
وكانت إسرائيل رفضت أن تشمل القادة الفلسطينيين الثلاثة في صفقة التبادل، في عام 2011، والتي شملت تبادل الجندي جلعاد شاليط بأكثر من ألف أسير فلسطيني.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على تقرير“يديعوت أحرونوت”.
والأربعاء، قالت حركة“حماس”، في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية“وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى”، دون مزيد من التفاصيل.
والإثنين، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة“12”، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل، في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة أسماء معتقلين بارزين، دون أن تذكر أي أسماء.
ووفق إحصاءات إسرائيلية، أسرت“حماس” نحو 239 شخصاً خلال هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
منذ 7 أكتوبر الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت، حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.- (الأناضول)

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