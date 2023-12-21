Thursday, 21 December 2023 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة شحن نرويجية تعلن تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

12/21/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة النقل النرويجية "هويج أوتو لاينر" الليلة الماضية، تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر، بعد رفع المديرية البحرية النرويجية مستوى التهديد في تلك المنطقة إلى أعلى مستوى، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت الشركة إنها ستواصل تقييم الوضع بناء على توصيات السلطات المعنية وتعديل السياسات المتبعة إذا لزم الأمر".
وتعمل الشركة النرويجية في النقل البحري للمركبات والشاحنات وعربات السكك الحديد ومعدات البناء والزراعة والتعدين والسفن الصغيرة والمعدات الصناعية.
ويأتي ذلك في أعقاب تحذيرات الحوثيين في اليمن المستمرة لاستهداف أي سفينة مرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر ومنعها من المرور إلى أن تعلن تل أبيب وقف عدوانها على قطاع غزة.
وردا على ذلك، أعلنت السلطات الأميركية عزمها إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، لضمان حرية الملاحة وأمن السفن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة يشمل المشاركون في العملية البحرين وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الدنمارك.
وكانت العديد من الشركات قد أعلنت عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا.
--(بترا)

MENAFN21122023000072011014ID1107640032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث