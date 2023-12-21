شهيدة وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب زوجها بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما صباح اليوم الخميس، في بلدة مارون الراس اللبنانية الحدودية، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت.
وأضاف" أن القصف المدفعي الاسرائيلي استهدف أيضا بلدات عيتا الشعب، ورامية يارون، ومارون الراس وعيترون.
كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ صباحاً على بلدة كفركلا".
وأطلق الجيش الإسرائيلي صباحا، القنابل الحارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب.
كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الفائت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان، وألقى القنابل المضيئة في سماء المنطقة وصولا إلى مشارف مدينة صور.
وأعلن حزب الله في بيان" أنه أطلق صواريخ حارقة على أحراج برانيت الإسرائيلية، ردا على قيام إسرائيل بإحراق حرج الراهب".
MENAFN21122023000072011014ID1107640031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.