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شهيدة وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

12/21/2023 4:25:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب زوجها بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما صباح اليوم الخميس، في بلدة مارون الراس اللبنانية الحدودية، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت.
وأضاف" أن القصف المدفعي الاسرائيلي استهدف أيضا بلدات عيتا الشعب، ورامية يارون، ومارون الراس وعيترون.
كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ صباحاً على بلدة كفركلا".
وأطلق الجيش الإسرائيلي صباحا، القنابل الحارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب.
كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الفائت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان، وألقى القنابل المضيئة في سماء المنطقة وصولا إلى مشارف مدينة صور.
وأعلن حزب الله في بيان" أنه أطلق صواريخ حارقة على أحراج برانيت الإسرائيلية، ردا على ‏قيام إسرائيل بإحراق حرج الراهب".

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