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بايدن: ترمب يهدد بلدنا وديمقراطيتنا

12/21/2023 4:25:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترمب بأنه يشكل العديد من التهديدات للولايات المتحدة ولديمقراطيتها.
وقال بايدن، في منشور عبر حسابه على منصة ((إكس)) ليل الأربعاء/الخميس: ((يفرض ترمب العديد من التهديدات لبلدنا مثل الحق في الاختيار والحقوق المدنية وحقوق التصويت ومكانة أميركا في العالم)).
وتابع: ((لكن التهديد الأكبر الذي يشكله هو لديمقراطيتنا. إذا فقدنا ذلك، فإننا نخسر كل شيء))، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.
وخلال الأسبوع الجاري، ندّدت حملة بايدن بشدة بتصريحات ترمب في نيوهامبشير، التي استهدفت المهاجرين. واعتبرت الحملة الديمقراطية أن الرئيس السابق يحاول ((تقليد)) الرئيس الألماني النازي أدولف هتلر.
وكان ترمب قد وصف المهاجرين غير الشرعيين بأنهم يسممون الدماء الأميركية. وقال في خطاب انتخابي في نيوهامبشير مساء السبت: ((المهاجرون يسممون دماء بلادنا. هذا ما فعلوه. إنهم يسممون مؤسسات الصحة العقلية والسجون، ليس فقط في أميركا الجنوبية، ولكن في جميع أنحاء العالم)). وتابع: ((إنهم يأتون إلى بلادنا من أفريقيا، ومن آسيا، ومن جميع أنحاء العالم)).
وانخرط ترمب كالعادة في الهجوم على أعدائه السياسيين، ووصفهم بـ((بلطجية متطرفين يعيشون كالحشرات))، ووصف نفسه بأنه الوحيد الذي سيتمكن من منع اندلاع حرب عالمية ثالثة. كما حاول تصوير الرئيس جو بايدن على أنه رئيس استبدادي، وألقى عليه باللوم في مشكلاته القانونية. وقال: ((إنهم يستخدمون القانون للتدخل على مستوى عالٍ في الانتخابات، لأننا نهزمهم بشدة في استطلاعات الرأي)).-(وكالات)

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