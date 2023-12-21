عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة أو الدخول إلى الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.
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