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ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب

12/21/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية بحثًا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73دولار.
(بترا)

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