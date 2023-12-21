ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية بحثًا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73دولار.
(بترا)
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