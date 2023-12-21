مايكروسوفت تتيح إنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي



وتتيح الأداة للمستخدمين توليد أغاني كاملة متضمنة الكلمات والألحان والأصوات عندما يُدخل المستخدم أمرًا نصيًا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في ويندوز.



ويمكن لمستخدمي Copilot تفعيل أداة Suno بتشغيل متصفح إيدج، ثم الذهاب إلى وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، ثم تفعيل إضافة Suno بالضغط عليها.



وقالت مايكروسوفت في منشور لها عبر موقعها الرسمي تعليقًا على إدماج أداة Suno: “نعتقد أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للإبداع والمتعة، مما يجعل إنشاء الموسيقى في متناول الجميع”.

وأشارت إلى أنه سيبدأ طرح الميزة الجديدة بدايةً من اليوم، على أن تصل كافة المستخدمين بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب ما جاء في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.





وتستثمر الشركات الكبرى والناشئة على نحو واسع في توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، حيث عقدت جوجل شراكة مع شركتي Lyria و Dream Track لإنشاء الموسيقى والنغمات في يوتيوب، كما تطور جوجل نفسها نموذجًا خاصًا بها.



وكانت شركة ميتا قد طرحت نموذجي AudioGen و MusicGen في وقتٍ سابق لتوليد الأصوات والموسيقى اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك شركة OpenAI مشروعًا مماثلًا يُسمى JukeBox.



ويجري تدريب كافة نماذج توليد الأصوات والموسيقى على المواد المتاحة على الإنترنت، حتى وإن كانت محمية بحقوق الطبع والنشر، ثم تتعلم خوارزميات الذكاء الاصطناعي منها وتحاول محاكاتها، ولا تزال مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي وآليات عملها محل جدل واسع في ظل غياب قوانين واضحة وتشريعات ملزمة ومنظمة لها.