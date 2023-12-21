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الدرع الواقي يسطر بطولات جديدة على ثغر الوطن

12/21/2023 4:25:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدكتور ليث عبدالله القهيوي
يواصل الجيش العربي الأردني ، لعب دوراً حيوياً واستثنائياً في الدفاع عن أمن الوطن وسيادته، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع عبر الحدود.
فعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، إلا أن الجيش الأردني يظل راسخاً في حراسة حدود المملكة وحمايتها من أي اختراق أو انتهاك. وقد شهدت الفترة الأخيرة تعزيزاً ملحوظاً في الجهود والعمليات العسكرية لمنع تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة الإرهاب.
فعلى الحدود الشمالية مع سوريا في الخاصرة القلقة ، نفذ الجيش عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومنع تسلل الارهابيين و المسلحين، في وقت تشهد فيه سوريا أوضاعاً أمنية معقدة. كما عزز الجيش وجوده على الحدود الشرقية مع العراق، ونفذ عمليات استباقية حالت دون تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود.
وفي الجنوب، يواصل الجيش جهوده الحثيثة لتأمين الحدود مع المملكة العربية السعودية، وقد أحبط العديد من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع من الدول المجاورة.
ولا تقتصر جهود الجيش الأردني على تأمين الحدود البرية فحسب، بل تمتد لتشمل السواحل الأردنية على خليج العقبة، إذ يواصل الأسطول الملكي الأردني القيام بدوريات بحرية منتظمة لمنع أي محاولات لتهريب المخدرات والسلاح عبر البحر.
وفي إطار تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، تشارك القوات المسلحة الأردنية في عمليات أمنية مشتركة مع دول الجوارالشقيقة لتبادل المعلومات الاستخبارية حول شبكات التهريب وتعقب تحركاتها. كما يشارك الجيش الأردني في التمارين والمناورات العسكرية المشتركة لتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية.
وتعكس الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية و مديرية الأمن العام حجم النجاحات التي تحققت في مجال مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع المهربة عبر الحدود، حيث تم ضبط مئات الأطنان من المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية العشرات من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر، وضبطت آلاف القطع من الأسلحة المهربة من بينها بنادق ورشاشات وقنابل يدوية كانت متجهة إلى جهات مشبوهة داخل الأردن أو عبر أراضيه.
وتجدر الإشارة إلى التعاون الوثيق بين مختلف أجهزة الدولة من جيش وأمن عام ودرك وجمارك وأجهزة استخبارية، في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات الأمنية المشتركة لمكافحة التهريب، ما يعكس التكامل في العمل بين مؤسسات الدولة من أجل حماية الأمن الوطني.
وبهذه الجهود المخلصة والتضحيات الجسام، يثبت الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية المختلفة، يوماً بعد يوم، جدارتها في حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله، رافعةً شعار "الاردن خط أحمر" الذي أكد عليه جلالة القائد الأعلى.
وتجسد هذه الجهود المخلصة روح التضحية والفداء التي يتحلى بها أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث قدم عدد من الجنود والضباط أرواحهم فداءً للوطن أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في الدفاع عن الحدود. وتؤكد هذه التضحيات مدى الالتزام العالي الذي يتمتع به أفراد القوات المسلحة لحماية الأردن وسيادته الوطنية. إن النجاحات التي حققها الجيش الأردني على صعيد حماية الحدود ومكافحة عمليات التهريب، تعكس القدرات العسكرية والاستخبارية العالية التي يتمتع بها، وكذلك حنكة وكفاءة القيادة الهاشمية التي تولي أولوية قصوى لأمن الوطن واستقراره. وستظل هذه الجهود مستمرة بعزيمة أبناء القوات المسلحة وتوجيهات قائدها الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل حماية سيادة المملكة الأردنية الهاشمية وصون أمنها واستقرارها، رغم كل التحديات.
ويُعدّ الجيش العربي الأردني التعبير الحي والملموس عن جوهر الهوية الأردنية، فهو حامل لواء الدفاع عن سيادة واستقلال الأردن منذ نشأته وحتى اليوم , ويمثل رمز مهم للاردنيين .
فالجيش يستمد قوته من عقيدته الراسخة القائمة على الولاء المطلق للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى إيمانه العميق برسالته في خدمة المواطن الأردني والدفاع عن كرامته.
كما يشكّل الجيش مصدر فخر واعتزاز لكل أردني، فهو السد المنيع أمام أي عدوان خارجي، والبطل الذي قدّم وما زال يقدّم التضحيات من أجل سلامة الوطن وسيادته.
فنحن الى احوج ما يكون في المرحلة القادمة الى تعزيز لهويتنا الاردنية وتوحيد ورص الصفوف جبهتنا الداخلية كأردنيين.
فالطالما كان الجيش العربي الأردني رمزاً للبطولة والتضحية من أجل قضايا الأمة العربية والدفاع عن الوطن. وما زالت بطولات الجيش الأردني خالدة في معارك الكرامة واللطرون وباب الواد والسموع وغيرها، حيث ودافع عن تراب الوطن بتضحيات جسام.

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