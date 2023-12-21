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مجلس محافظة العقبة يستعرض التقرير السنوي

12/21/2023 4:23:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة استعرض مجلس محافظة العقبة التقرير السنوي للعام (2023) بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز؛ ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وعدد من مدراء المؤسسات الرسمية والخاصة والمعنيين في
المدينة ،والذي أبرز المشاريع المنجزة في مدينة العقبة
العقبة.
وبين أعضاء المجلس أن نسبة الموازنة المرصودة لهذا العام بلغت 8.5 مليون دينار حيث أن عدد المشاريع بلغت (88) مشروعاً وعدد القطاعات المستهدفة (23) قطاعاً، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة (65) مشروعاً ، فيما بلغت المشاريع المتعثرة (23) مشروعاً ونسبة طرح العطاءات كانت (95) عطاءً حيث بلغت نسبة الإنجاز بشكل كامل للمشاريع 75% ونسبة الانفاق 70%.

من جهته أكد الفايز، على أهمية العلاقة التشاركية بين السلطة ومجلس المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في محافظة العقبة من خلال التنسيق المشترك في وضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل مجلس المحافظة وإنجاز المشاريع التنموية بما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة.
وأشار الفايز الى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة أبناء المحافظة والذي تحقق من خلال ما شهدناه اليوم من المشاريع النوعية التي استهدفت كافة القطاعات في العقبة بالإضافة إلى عدد المشاريع المنفذة ونسبة الإنجاز المرتفعة في خطة عمل مجلس المحافظة للعام 2023 بالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة.
واشار محافظ العقبة خالد الحجاج، إلى ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة إحتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، وأهمية النهوض بالعقبة سياحياً ومركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً،
مؤكداً استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعماً لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف الحجاج أن محافظة العقبة تشهد نهضةً تنموية أدت إلى تطور في الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين في مدينة العقبة بما يتوافق مع الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في جعل العقبة منطقة اقتصادية واستثمارية تحقق التنمية المستدامة.
من جانبه أكد رئيس المجلس عماد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام 2023 أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مؤكداً استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.

وقال عمرو إن المجلس أخذ وقتاً كافياً في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجميع لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين، مشيراً أن الموازنة غطت أكثر من (23) قطاعاً، مع التركيز على قطاعات" الأشغال والسياحة والصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والزراعة والتنمية الإجتماعية "
مشيراً إلى أن المجلس يحمل نظرة مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل من خلال التركيز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية

وبين عمرو أن نسبة الإنجاز للعام الحالي تجاوزت 75% وأضاف أن للمجلس شراكات مع مؤسسات مثل مؤسسة سمو ولي العهد، ونهر الأردن، والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب وغيرها تكللت مشاريعها بنسب إنجاز بلغت 100%.

وعرض عمرو أبرز المشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل أبرزها:
تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دينار ودعم المستشفى الميداني واستكمال ملعب وادي رم ودعم الأندية الرياضية وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى في منطقة التاسعة، إلى جانب فتح وتعبيد العديد من الطرق والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية

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