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أكاديميون أردنيون: الاحتلال يسعى لتدمير الهوية الثقافية الفلسطينية

12/21/2023 4:23:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي أكدت ندوة عقدت في جامعة اليرموك، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى طمس الهوية الثقافية الفلسطينية، وذلك من خلال استهداف المواقع الأثرية والتراثية والمباني الدينية والثقافية في قطاع غزة.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هو سعي الاحتلال بكل ما أوتي من قوة إلى تدمير غزة، مؤكدا أن تدمير الإرث الثقافي المادي وغير المادي المستمر في غزة ليس محض الصدفة، وإنما هو مقصود ومتعمد.

وأضاف ربابعة أن العدوان الإسرائيلي يطال الكنائس والمساجد ودور العبادة، مما يكشف عن وجه آخر للعدوان الأثيم على غزة، وهو محاولة طمس الهوية الثقافية بأشكالها المختلفة.

بدوره، قال عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك الدكتور مصطفى النداف، إن الاحتلال الإسرائيلي قد شن عدوانه على قطاع غزة مرات عديدة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرارًا واسعة في كافة مناحي الحياة الفلسطينية في غزة، الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

وأوضح النداف أن التأثير الأوسع كان على التراث العمراني المتمثل بالمواقع والمباني الأثرية، حيث تعرضت العديد من المواقع الأثرية في قطاع غزة للتدمير جراء القصف المستمر، مثل كنيسة القديس برفيريوس التي يعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم، وجامع ابن عثمان، والجامع الكبير في غزة، بالإضافة إلى الكثير من المنشآت الأثرية الأخرى.

وأشار النداف إلى أن التراث الثقافي غير المادي مثل العادات والتقاليد والأطعمة والأزياء، لم تسلم كذلك من الاعتداء والعبث الإسرائيلي، حيث نسبوا الكثير منه لأنفسهم.

وأكد النداف أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن تاريخه وتراثه في فلسطين مفتعل ومبني على أساطير لا يقبلها عقل سليم، وأن صراعه مع العرب ليس صراع حدود أو أرض فقط، وإنما هو صراع هوية، لذا عمدوا إلى تدمير كل ما يمت بالهوية الفلسطينية بصلة.

وخلصت الندوة إلى ضرورة العمل على حماية التراث الثقافي الفلسطيني، ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عليه، من خلال التوعية المجتمعية بأهمية التراث الثقافي، وتعزيز العمل القانوني الدولي لحماية الممتلكات الثقافية.

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