شركة MSCI تُمكِّن تحويل عرض إدارة الثروات من خلال الاستحواذ على Fabric

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .MSCI Inc (مدرجة في بورصة نيويورك باسم:MSCI)، وهي المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات المهمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء للاستحواذ على Fabric، وهي منصة تقنية للثروة متخصصة في تصميم المحافظ والتخصيص والتحليلات لمديري الثروات والمستشارين.

تأسست شركة Fabric في عام 2019، لتزويد مجتمع إدارة الثروات الذي كان يعاني من نقص في الخدمات سابقًا بتقنية رائدة لتصميم المخاطر والمحافظ الاستثمارية. تشتهر Fabric بأدوات بناء المحفظة القائمة على القواعد ومنصتها التي تستفيد من نموذج عامل MSCI متعدد الأصول (MAC) ونموذج الأصول الخاصة MSCI، وتركز على تزويد مديري الثروات والمستشارين بمنصة لتصميم المحفظة الحديثة وتقييم المخاطر لتخصيص المحافظ ومساعدة المستثمرين الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية الفريدة.

هناك طلب كبير من مديري الثروات والمستشارين على قدرات الجودة المؤسسية لبناء محافظ عملاء مخصصة على نطاق واسع ومواكبة الاتجاهات والمخاطر والفرص المتطورة عبر مجالات الاستدامة والمناخ والمزيد. سيساعد الجمع بين مجموعة أدوات محفظة MSCI الإجمالية وقدرات بناء محفظة Fabric القائمة على القواعد مديري الثروات والمستشارين على تبسيط أنشطة الاستثمار، وتمكين تجربة تعاونية، والإبلاغ، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي لخدمة عملائهم بشكل أفضل وتحقيق المزيد من الشفافية للأسواق.

من خلال هذه الصفقة، سيؤدي العرض المشترك بين MSCI وFabric إلى تحويل قدرات مديري الثروات بهدف تنفيذ إرشاداتهم الاستثمارية باستمرار مع تلبية التفضيلات الشخصية لعملائهم وتقديم التخصيص على نطاق واسع.

قال Jorge Mina، رئيس قسم التحليلات في MSCI: "اليوم، تقدم MSCI أدوات إدارة الثروات لبناء محفظة نماذج المكاتب المنزلية، والعناية الواجبة بالمنتجات، وتحليل المحفظة، والتخطيط القائم على أهداف المستشار، ومقترحات تمكين المبيعات، والمزيد. لن يؤدي هذا الدمج مع Fabric إلى تعزيز استخدام المحتوى والأدوات الموجودة لدينا فحسب، بل سيسرع من تطوير وظائف إستراتيجية جديدة تتعلق ببناء المحفظة القائمة على القواعد. وتؤكد هذه الصفقة التزام MSCI بتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتقديم مجموعة واسعة من الحلول لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد".

وعلق Govinda Quish، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fabric: "لطالما ركزت مهمة Fabric على خدمة مجتمع إدارة الثروات العالمي من خلال تحديث نهجهم في تصميم المحفظة وإدارة المخاطر. من خلال الجمع بين بياناتنا وأنظمتنا وفرقنا الواسعة، يهدف الدمج بين Fabric وMSCI إلى إعادة تعريف كيفية قيام مديري الثروات بتصميم وإدارة وتحسين محافظ عملائهم."

وأضاف Rick Bookstaber، المؤسس المشارك ورئيس قسم المخاطر، في Fabric: " MSCI هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول إدارة مخاطر الاستثمار. استفادت شركة Fabric منذ فترة طويلة من نماذج العوامل الرئيسية لشركة MSCI لتشغيل تحليل المخاطر/العائد على المنصة، وتحليل المحفظة، وإعادة التوازن الأمثل، وتحليل السيناريوهات، بالإضافة إلى بيانات MSCI للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والمخاطر المناخية. ونتطلع معًا إلى تزويد مديري الثروات والمستشارين بقدرات معززة لتحليل المخاطر يمكن أن تساعد عملاءهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية".

لم يتم الكشف عن شروط المعاملة، وليس من المتوقع أن يكون التأثير المالي للمعاملة جوهريًا لشركة MSCI. من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع القادم، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

حول شركة .MSCI Inc

إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نقوم بإنشاء حلول رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول عملية الشفافية وتحسينها على امتداد عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .MSCI#IR

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المخطط له وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد العبارات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يسعى" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "محتمل" أو "مستمر" أو عكس هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب ألا تعتمد اعتمادًا غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى، تكون في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI والتي يمكن أن تؤثر ماديًا في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.

يمكن العثور على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في التقرير السنوي لشركة MSCI عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (" SEC") في 10 فبراير 2023 وفي التقارير ربع السنوية عن النموذج 10-Q والتقارير الحالية عن النموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات النظر الحالية لشركة MSCI فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. لا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأيّ سبب من الأسباب، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.