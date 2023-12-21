شركة MSCI تُمكِّن تحويل عرض إدارة الثروات من خلال الاستحواذ على Fabric

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .MSCI Inc (مدرجة في بورصة نيويورك باسم:MSCI)، وهي المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات المهمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء للاستحواذ على Fabric، وهي منصة تقنية للثروة متخصصة في تصميم المحافظ والتخصيص والتحليلات لمديري الثروات والمستشارين.
تأسست شركة Fabric في عام 2019، لتزويد مجتمع إدارة الثروات الذي كان يعاني من نقص في الخدمات سابقًا بتقنية رائدة لتصميم المخاطر والمحافظ الاستثمارية. تشتهر Fabric بأدوات بناء المحفظة القائمة على القواعد ومنصتها التي تستفيد من نموذج عامل MSCI متعدد الأصول (MAC) ونموذج الأصول الخاصة MSCI، وتركز على تزويد مديري الثروات والمستشارين بمنصة لتصميم المحفظة الحديثة وتقييم المخاطر لتخصيص المحافظ ومساعدة المستثمرين الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية الفريدة.
هناك طلب كبير من مديري الثروات والمستشارين على قدرات الجودة المؤسسية لبناء محافظ عملاء مخصصة على نطاق واسع ومواكبة الاتجاهات والمخاطر والفرص المتطورة عبر مجالات الاستدامة والمناخ والمزيد. سيساعد الجمع بين مجموعة أدوات محفظة MSCI الإجمالية وقدرات بناء محفظة Fabric القائمة على القواعد مديري الثروات والمستشارين على تبسيط أنشطة الاستثمار، وتمكين تجربة تعاونية، والإبلاغ، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي لخدمة عملائهم بشكل أفضل وتحقيق المزيد من الشفافية للأسواق.
من خلال هذه الصفقة، سيؤدي العرض المشترك بين MSCI وFabric إلى تحويل قدرات مديري الثروات بهدف تنفيذ إرشاداتهم الاستثمارية باستمرار مع تلبية التفضيلات الشخصية لعملائهم وتقديم التخصيص على نطاق واسع.
قال Jorge Mina، رئيس قسم التحليلات في MSCI: "اليوم، تقدم MSCI أدوات إدارة الثروات لبناء محفظة نماذج المكاتب المنزلية، والعناية الواجبة بالمنتجات، وتحليل المحفظة، والتخطيط القائم على أهداف المستشار، ومقترحات تمكين المبيعات، والمزيد. لن يؤدي هذا الدمج مع Fabric إلى تعزيز استخدام المحتوى والأدوات الموجودة لدينا فحسب، بل سيسرع من تطوير وظائف إستراتيجية جديدة تتعلق ببناء المحفظة القائمة على القواعد. وتؤكد هذه الصفقة التزام MSCI بتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتقديم مجموعة واسعة من الحلول لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد".
وعلق Govinda Quish، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fabric: "لطالما ركزت مهمة Fabric على خدمة مجتمع إدارة الثروات العالمي من خلال تحديث نهجهم في تصميم المحفظة وإدارة المخاطر. من خلال الجمع بين بياناتنا وأنظمتنا وفرقنا الواسعة، يهدف الدمج بين Fabric وMSCI إلى إعادة تعريف كيفية قيام مديري الثروات بتصميم وإدارة وتحسين محافظ عملائهم."
وأضاف Rick Bookstaber، المؤسس المشارك ورئيس قسم المخاطر، في Fabric: " MSCI هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول إدارة مخاطر الاستثمار. استفادت شركة Fabric منذ فترة طويلة من نماذج العوامل الرئيسية لشركة MSCI لتشغيل تحليل المخاطر/العائد على المنصة، وتحليل المحفظة، وإعادة التوازن الأمثل، وتحليل السيناريوهات، بالإضافة إلى بيانات MSCI للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والمخاطر المناخية. ونتطلع معًا إلى تزويد مديري الثروات والمستشارين بقدرات معززة لتحليل المخاطر يمكن أن تساعد عملاءهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية".
لم يتم الكشف عن شروط المعاملة، وليس من المتوقع أن يكون التأثير المالي للمعاملة جوهريًا لشركة MSCI. من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع القادم، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
حول شركة .MSCI Inc
إن شركة MSCI هي مُزود رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نقوم بإنشاء حلول رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة حول عملية الشفافية وتحسينها على امتداد عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .MSCI#IR
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المخطط له وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد العبارات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يسعى" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "محتمل" أو "مستمر" أو عكس هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب ألا تعتمد اعتمادًا غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى، تكون في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI والتي يمكن أن تؤثر ماديًا في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.
يمكن العثور على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في التقرير السنوي لشركة MSCI عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (" SEC") في 10 فبراير 2023 وفي التقارير ربع السنوية عن النموذج 10-Q والتقارير الحالية عن النموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات النظر الحالية لشركة MSCI فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. لا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأيّ سبب من الأسباب، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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