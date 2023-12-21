Iristel تطلق خدمات الاتصالات لنظام Microsoft Teams Phone

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة Iristel، وهي مشغل اتصالات مشهور عالميًا، أن تعلن عن إدراجها في مجموعة مختارة من مزودي خدمات الاتصالات الذين يقدمون اتصال المشغل لنظام Microsoft Teams Phone. يمثل هذا علامة فارقة في رحلة Iristel لتمكين الشركات من خلال حلول اتصال سلسة ومعززة. من المقرر أن توفر Iristel، وهي مزود خدمة كندي فخور، خدمة Operator Connect في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة الأمريكية ومواقع مختارة في أوروبا وإفريقيا، لتلبية احتياجات مجموعة من المنظمات التي تتوق إلى توسيع عمليات نشر Microsoft Teams لتشمل Teams Phone. والجدير بالذكر أن Iristel تفخر بأن تكون في طليعة من يقدم خدمة Operator Connect في كينيا، ما يزيد من توسيع التزامنا بتقديم حلول الاتصالات المتطورة على نطاق عالمي.
يعد Operator Connect إضافة رائدة إلى مجموعة Iristel الشاملة من خدمات الاتصالات، المصممة بشكل خاص للمؤسسات التي تنتقل من أنظمة الهواتف المكتبية التقليدية إلى Teams Phone الحديث القائم على السحابة. توفر خدمة الاتصال المُدارة من Iristel لنظام Microsoft Teams Phone تكاملاً عميقًا ومُدارًا بالكامل للاتصالات، ما يعد بتوفير تجربة Microsoft Teams Phone لا مثيل لها لعملائنا الكرام.
يوفر Operator Connect تكاملاً سلسًا لخدمات الاتصالات عبر مركز إدارة Teams، ما يجعل من السهل على الشركات إضافة Teams Phone إلى عمليات نشر تعاونها. يتضمن نموذج نشر Operator Connect جودة صارمة لمتطلبات الخدمة بما في ذلك الاتصالات المباشرة بـ Microsoft Azure، والسحابة إلى السحابة، والاتصالات المدارة بالكامل والمرنة. يعمل هذا النهج المبسط على تبسيط الإدارة بشكل كبير لموظفي تكنولوجيا المعلومات مقارنة بتكامل التوجيه المباشر التقليدي. يقلل Operator Connect من تعقيد النشر بشكل عام ويضمن تجربة لا تشوبها شائبة لمستخدمي Teams Phone.
لطالما أعطت Iristel، وهي قوة رائدة في تطوير حلول الاتصالات الموحدة المتكاملة، الأولوية لاحتياجات الشركات التي ترغب في تعظيم إنتاجية عمالها عن الذين يعملون عن بُعد أو بصورة مختلطة. كان نهجنا الذي يركز على العملاء مفيدًا في تمييزنا في الصناعة، وتقديم الخدمات القائمة على Operator Connect هو أحدث شهادة على التزامنا.
مع بوابة الخدمة الذاتية البديهية من Iristel، والمدعومة بحل Ribbon Connect for Operator Connect، يمكن للمسؤولين إجراء تغييرات يومية دون عناء، مثل إعداد مستخدمين جدد. يتيح التكامل المحكم الذي يوفره Operator Connect لشركة Iristel تقديم الدعم المهني لإدارة ميزات الاتصالات المعقدة، مثل الحضور التلقائي وقوائم انتظار المكالمات، نيابة عن عملائنا؛ ما يزيد من تبسيط عملية الإدارة.
قال Samer Bishay، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Iristel: "يسعدنا أن نقدم Operator Connect لعملائنا الكرام في Microsoft Teams في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإفريقيا". "هذه قفزة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتوفير حلول اتصالات مبتكرة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. تم تصميم Operator Connect لجعل تجربة الاتصال الخاصة بك أكثر سلاسة وكفاءة ومصممة بشكل خاص لتلائم متطلباتك الفريدة".
نظرًا إلى أن Iristel رائدة في توفير مستقبل أكثر اتصالاً وتمكينًا، فإن إطلاق Microsoft Operator Connect يؤكد التزامنا الثابت بالبقاء في طليعة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
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حول Iristel:
Iristel هي مشغل اتصالات عالمي ومزود خدمات اتصالات متخصص في نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وسحابة المؤسسة PBX، وخدمات شركات النقل بالجملة، وأكثر من ذلك. من خلال التركيز القوي على الحلول التي تركز على العملاء، تعمل Iristel على تمكين الشركات من تحقيق تواصل سلس وكفء وفعال من حيث التكلفة.
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