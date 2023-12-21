Iristel تطلق خدمات الاتصالات لنظام Microsoft Teams Phone

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--يسر شركة Iristel، وهي مشغل اتصالات مشهور عالميًا، أن تعلن عن إدراجها في مجموعة مختارة من مزودي خدمات الاتصالات الذين يقدمون اتصال المشغل لنظام Microsoft Teams Phone. يمثل هذا علامة فارقة في رحلة Iristel لتمكين الشركات من خلال حلول اتصال سلسة ومعززة. من المقرر أن توفر Iristel، وهي مزود خدمة كندي فخور، خدمة Operator Connect في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة الأمريكية ومواقع مختارة في أوروبا وإفريقيا، لتلبية احتياجات مجموعة من المنظمات التي تتوق إلى توسيع عمليات نشر Microsoft Teams لتشمل Teams Phone. والجدير بالذكر أن Iristel تفخر بأن تكون في طليعة من يقدم خدمة Operator Connect في كينيا، ما يزيد من توسيع التزامنا بتقديم حلول الاتصالات المتطورة على نطاق عالمي.

يعد Operator Connect إضافة رائدة إلى مجموعة Iristel الشاملة من خدمات الاتصالات، المصممة بشكل خاص للمؤسسات التي تنتقل من أنظمة الهواتف المكتبية التقليدية إلى Teams Phone الحديث القائم على السحابة. توفر خدمة الاتصال المُدارة من Iristel لنظام Microsoft Teams Phone تكاملاً عميقًا ومُدارًا بالكامل للاتصالات، ما يعد بتوفير تجربة Microsoft Teams Phone لا مثيل لها لعملائنا الكرام.

يوفر Operator Connect تكاملاً سلسًا لخدمات الاتصالات عبر مركز إدارة Teams، ما يجعل من السهل على الشركات إضافة Teams Phone إلى عمليات نشر تعاونها. يتضمن نموذج نشر Operator Connect جودة صارمة لمتطلبات الخدمة بما في ذلك الاتصالات المباشرة بـ Microsoft Azure، والسحابة إلى السحابة، والاتصالات المدارة بالكامل والمرنة. يعمل هذا النهج المبسط على تبسيط الإدارة بشكل كبير لموظفي تكنولوجيا المعلومات مقارنة بتكامل التوجيه المباشر التقليدي. يقلل Operator Connect من تعقيد النشر بشكل عام ويضمن تجربة لا تشوبها شائبة لمستخدمي Teams Phone.

لطالما أعطت Iristel، وهي قوة رائدة في تطوير حلول الاتصالات الموحدة المتكاملة، الأولوية لاحتياجات الشركات التي ترغب في تعظيم إنتاجية عمالها عن الذين يعملون عن بُعد أو بصورة مختلطة. كان نهجنا الذي يركز على العملاء مفيدًا في تمييزنا في الصناعة، وتقديم الخدمات القائمة على Operator Connect هو أحدث شهادة على التزامنا.

مع بوابة الخدمة الذاتية البديهية من Iristel، والمدعومة بحل Ribbon Connect for Operator Connect، يمكن للمسؤولين إجراء تغييرات يومية دون عناء، مثل إعداد مستخدمين جدد. يتيح التكامل المحكم الذي يوفره Operator Connect لشركة Iristel تقديم الدعم المهني لإدارة ميزات الاتصالات المعقدة، مثل الحضور التلقائي وقوائم انتظار المكالمات، نيابة عن عملائنا؛ ما يزيد من تبسيط عملية الإدارة.

قال Samer Bishay، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Iristel: "يسعدنا أن نقدم Operator Connect لعملائنا الكرام في Microsoft Teams في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإفريقيا". "هذه قفزة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتوفير حلول اتصالات مبتكرة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. تم تصميم Operator Connect لجعل تجربة الاتصال الخاصة بك أكثر سلاسة وكفاءة ومصممة بشكل خاص لتلائم متطلباتك الفريدة".

نظرًا إلى أن Iristel رائدة في توفير مستقبل أكثر اتصالاً وتمكينًا، فإن إطلاق Microsoft Operator Connect يؤكد التزامنا الثابت بالبقاء في طليعة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

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حول Iristel:

Iristel هي مشغل اتصالات عالمي ومزود خدمات اتصالات متخصص في نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وسحابة المؤسسة PBX، وخدمات شركات النقل بالجملة، وأكثر من ذلك. من خلال التركيز القوي على الحلول التي تركز على العملاء، تعمل Iristel على تمكين الشركات من تحقيق تواصل سلس وكفء وفعال من حيث التكلفة.

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