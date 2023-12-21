تعيين Uptime السيد Mustapha Louni رئيسًا لقسم الأعمال

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Uptime Institute الإعلان عن تعيين السيد Mustapha Louni في منصب رئيس قسم الأعمال، وهو المنصب الذي جرى استحداثه خصوصًا لتعزيز القيادة الإستراتيجية ونجاح العملاء، وبتوليه هذا المنصب الجديد، سيتولى السيد Louni مسؤولية مؤسسات المبيعات والتسويق العالمية التابعة لشركة Uptime، وسيعزز قيمة الأعمال الإجمالية لكل عملاء Uptime، على أن يحتفظ بمسؤولياته الحالية المتمثلة في الإشراف على العمليات في الشرق الأوسط والهند وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. إضافةً إلى ذلك، يستعد السيد Louni في خضم كل هذا الزخم للعب دور محوري في قيادة المرحلة التالية من توسع Uptime عالميًا مستعينًا بالمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وعي السوق بخطوط الخدمة العالمية الآخذة في التطور وخدمات التسليم في شركة Uptime التي تدعم خصوصًا صناعة مراكز البيانات العالمية في إطار سعيها لتحقيق أداء أفضل عن طريق زيادة المعروض والمرونة والاستدامة والأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية. هذا، ويضخ تعيين السيد Louni دماءً جديدًا في Uptime Institute ويعزز التزامها الممتد لأكثر من 30 عامًا بتعزيز التميز في قطاع مراكز البيانات على الصعيد العالمي.

صرح Martin McCarthy، المدير التنفيذي في Uptime Institute، قائلاً: "نشهد اليوم المرحلة التالية من التحول الكوكبي لمرة واحدة الذي ينتقل بالعالم من التناظرية إلى الرقمية. إن هذا النمو المنقطع النظير الذي يحدث مرة واحدة كل جيل في الطلب على مراكز البيانات مدفوع في المقام الأول بمواصلة اعتماد السحابة وصعود نجم الذكاء الاصطناعي والحقيقة الواضحة المتمثلة في استمرار فعالية البنية التحتية الرقمية الهجينة في المستقبل المنظور". "تستلزم متطلبات السوق المعقدة والدقيقة موهبة فذة على غرار السيد Mustapha Louni، فهو شخص لا تقتصر قدراته على إدارة جوانب معينة في العمل، بل تمتد لتشمل تحقيق السبق على صعيد التغييرات والاتجاهات المتسارعة، إذ إنه يواصل بلا كلل كسب ثقة العملاء واحترامهم عن طريق الوفاء بالالتزامات المطلوبة في الوقت المناسب، إضافةً إلى بث روح الإلهام والحماس في الزملاء والعملاء على حد سواء. لذا يسعدني الإعلان عن المنصب الجديد الذي سيشغله السيد Louni وكلي ثقة بأنه سيواصل زيادة التأثير الذي أحدثه في Uptime منذ وصوله."

في عام 2014، انضم السيد Louni، الذي يتمتع بخبرة كبيرة استقاها من مناصبه في Panduit وSchneider Electric في باريس ودبي، إلى مؤسسة Uptime في الإمارات العربية المتحدة. علاوةً على ذلك، بصفته المورد التجاري الأول التابع للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد لعب السيد Louni دورًا محوريًا في تعزيز حضور Uptime، وفي غضون عام، نجح في تأسيس المكتب الإقليمي التابع لشركة Uptime الذي أصبح وما زال الأسرع نموًا. فبفضل قيادته الرشيدة، قطعت Uptime خطوات ناجحة على مسار التطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالاعتماد على النمو المذهل الذي تحقق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أدى إلى زيادة القوى العاملة في Uptime، والتي تضم فرقًا متفانية ينتشر نشاطها في أكثر من اثني عشر بلدًا في هذه المناطق. إضافةً إلى ذلك، تم افتتاح مكتب جديد تابع لشركة Uptime في الرياض بالمملكة العربية السعودية هذا العام، والذي أسهم في تعزيز القدرة على الوفاء بالتزامها بالنمو المستدام والتميز وخدمة العملاء في الأسواق الحيوية والمتسارعة للبنية التحتية الرقمية.

بدأت Uptime Institute بتطوير معايير المستوى المعترف بها دوليًا وشهادات المستوى الخاصة بها منذ 30 عامًا بغية ضمان تلبية احتياجات الحوسبة الحيوية لكل المؤسسات مع توفر عامل الثقة والتفهم من الإدارة التنفيذية. ومنذ ذلك الوقت، تحقق الاعتماد العالمي لشهادة المستوى التي تقدمها Uptime فضلاً عن عروض Uptime التي تتضمن التقييمات والجوائز المعنية بالبنية التحتية الرقمية لضمان تقديم أفضل أداء في مجال الإدارة والعمليات، والمخاطر والمرونة، والاستدامة، ومؤخرًا الأمن السيبراني. هذا، ويعتمد نجاح Uptime المتزايد على تقديم خدمات فريدة في مجال الأعمال تستند إلى التميز الهندسي والإتقان الفني المنقطع النظير، مع الحفاظ على استقلالية المورد ومراعاة منهج الحياد التكنولوجي.

نبذة عن Uptime:

تعد شركة Uptime Institute الهيئة العالمية للبنية التحتية الرقمية، وبفضل توفير 3400 جائزة في أكثر من 114 بلدًا على مستوى العالم وأكثر من 1000 مشروع نشط حاليًا في ما يزيد عن 80 بلدًا، ساعدت شركة Uptime آلاف الشركات في تحسين أصول تكنولوجيا المعلومات الحيوية وإدارة التكاليف والموارد بدون الإخلال بعامل الكفاءة.

وضعت الشركة على مدار أكثر من 30 عامًا معايير رائدة في الصناعة تحكم أداء مراكز البيانات ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، مما يضمن للعملاء فعالية بنيتهم التحتية الرقمية عبر مجموعة كبيرة من ظروف التشغيل بمستوى يتوافق مع احتياجات الأعمال الفردية، كما يعد معيار المستوى من Uptime المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات لتصميم وإنشاء وتشغيل مراكز البيانات. أما بالنسبة للعروض، فهي تشمل معيار المستوى والشهادات ومراجعات الإدارة والعمليات والجوائز وتقييم مخاطر القطاع المالي SCIRA-FSI ومجموعة كبيرة من حلول إدارة المخاطر الإضافية التي تخدم المؤسسات، فضلاً عن عروض الأداء والتوفر والاستدامة. وعلى صعيد آخر، نجح أكثر من 10000 متخصص في مراكز البيانات في إكمال الدورات التدريبية المعتمدة من Uptime Education، والتي جرى تعزيزها الآن بعد الاستحواذ على CNet Training, Ltd.‎ التي دربت أيضًا أكثر من 80000 متخصص في البنية التحتية الرقمية.

يقع المقر الرئيسي لشركة Uptime Institute في نيويورك، ولها مكاتب رئيسية في لندن وساو باولو ودبي والرياض وسنغافورة وتايبيه. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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