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الراحل إبراهيم مناظر..إبداع الفن وتراتيل الجمال

12/21/2023 4:16:40 AM
(MENAFN- Al Watan) سكب على لوحاته التراثية كل سانحة مليحة، وحفز بعفو الخاطر ملامح الماضي الفسيحة ، ليكتب على أهداب السحاب قصته كفنان موهوب بالفطرة، حين استفاقت بين مرسمه ملامح الزمان بتجلياته الزاهية وإبداع اللحظات، ونبض الألوان ، وألق الأماكن الجميلة.
نسج في محطات حياته علاقات وحوارات مع صمت الجدران ،رائحة الطين ، وقع خطوات السنين ليمزجها في معادلة فنية راقية بين التراث والمعاصرة.
ويعتبر الفنان" إبراهيم بن محمد مناظر"-رحمه الله - أول من طور فن النقش والقط في منطقة عسير من خلال أفكار جديدة تنم عن ذوق رفيع ، وحس مرهف ، ومهارة
عالية في تصميم الأشكال والأحجام الهندسية البديعة ، بمقاسات دقيقة جداً وخطوط متناسقة دون المساس بالأصل.
وخلال أعوام عديدة أنجز عشرات الأعمال الفنية والمجسمات التراثية ذات القيمة الجمالية.
كنت أقوم بزيارات إلى مرسمه على ضفاف وادي الصفيح بأبها، وأشفق عليه من معاناته وصبره وصمته لفترات طويلة تصل إلى شهور بداية من التخطيط لفكرة العمل وحتى الإنتهاء منها ، ورغم أنه كان يتقاسم مع يومه القلق، وانكسارات الحياة إلا أن إيمانه المطلق بخالقه عز وجل جعله
راضياً بماقدر الله له، متصالحاً مع واقعه ومجتمعه، يتنفس الفن الراقي ، وتحرضه أطياف الجمال لترجمتها أعمالاً فنية سبقت عصرها، تحمل معاني الجودة والإبهار.
في صيف العام الماضي وبعد مرور عشر سنوات على رحيل هذا الفنان ، استضافت قرية المفتاحة التشكيلية في مركز الملك فهد الثقافي بأبها المعرض الأول لأعماله، بمبادرة
مشكورة من أسرته ، ولفت أنظار الزوار لأول مرة الإبداع في اللوحات والمجسمات التي تدثرت أسرار الدهشة وتفردت عن بقية أعمال المعارض الأخرى بأساليب وتصاميم في غاية الروعة والإتقان.
وحظي المعرض بقراءات متنوعة للمهتمين بفن الرسم والنقش العسيري المطور والمستلهم من منابت التراث وأصالته ، كما تلقت أسرة الفنان عرضاً لشراء اللوحات والأعمال الأخرى بأسعار مغرية من مصطافين من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقتين، إلا أنها قوبلت بالرفض.
وهنا أوجه نداء ورجاء إلى من يهمه الأمر في هيئة تطوير عسير الاهتمام بتلك اللوحات ودعم أسرة الفنان الراحل من خلال شرائها أو المحافظة عليها من التلف وإعادة عرضها في المناسبات الثقافية والفنية.
رحم الله الفنان إبراهيم مناظر الذي عاش حياة جمع فيها رحيق الجلال ونسائم الأطلال وتقلب الأحوال، ورحل كبقعة ضوء ودعتها شمس تجر ذيولها نحو المغيب

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