انطلاق مهرجان شتاء طنطورة اليوم بالعلا

(MENAFN
- Al Watan) كشفت لحظات العلا عن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بنسخته الخامسة، التي تنطلق اليوم وتستمر إلى 27 يناير 2024القادم بتفاصيل جديدة، ومتنوعة، حيث يستقبل المهرجان الثقافي والترفيهي الأطول على مستوى المنطقة ضيوفه من محبي التجارب المميزة للاستمتاع بستة أسابيع من الترفيه مع مجموعة من الاحتفالات والعروض والتجارب الفريدة من نوعها.
وستنطلق فعالية تحتفي بالتراث والتاريخ الغني للغة العربية، والمقامة بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية للاحتفال بعام الشعر العربي 2023 في شهره الأخير، حيث تستمر من 21 ديسمبر حتى 21 يناير، إضافةً إلى مسيرة الشعراء يومي 21 و 22 من الشهر الحالي، وهو عالم يتم فيه إحياء تراث 14 شاعرًا شهيراً بشكل واضح في عرض مليء بالتمثيل الحي والعروض الخيالية مقدماً الشعر في نطاق مثير ومناسب لجميع الأذواق والأعمار،حيث تمكن هذه الفعاليات ضيوف العلا من اكتشاف جوانب متنوعة من اللغة العربية وتأثيرها على الفن والأدب والموسيقى والمجتمع، وذلك من خلال ورش العمل والمعارض وندوات النقاش والعروض الحية المميزة.
ويأتي أيضاً ضمن الفعاليات عرض مسرحية جميل وبثينة الموسيقي في مرايا يوم 22 ديسمبر، كما سيكون زوار وضيوف العلا على موعدٍ مع عدد من الفعاليات المميزة، بما في ذلك احتفال الطنطورة وعروض شرفات الجديدة والحفل الكلاسيكي في الحِجر على ضوء الشموع، فضلاً عن حفل الأوركسترا السويسرية في قاعة مرايا وغيرها الكثير.
وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المُعلم: "نسعى لأن تكون هذه النسخة من مهرجان شتاء طنطورة هي الأفضل على الإطلاق ونهدف، من خلال فعالياتنا وأنشطتنا الترفيهية لإثراء تجارب الجمهور ومنحهم الفرصة للاستمتاع بأروع اللحظات في ربوع العلا، كما نركز في الفعاليات هذا العام على الاحتفاء بعام الشِعر العربي من خلال فعاليات صممت بعناية لهذا الغرض".
وأشار إلى أن كل نسخة من مهرجان شتاء طنطورة تتميز عن السابقة بالكثير من مفاجآت واللحظات الغامرة ويتم التركيز دائماً على دمج العناصر الأساسية التي يشتهر بها المهرجان مع الإضافات الجديدة المبتكرة، مما يمنح الضيوف تجربة استثنائية لا تنسى.
ويمكن للجميع التعرف على جميع الفعاليات المتعلقة للمهرجان، وشراء التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:
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