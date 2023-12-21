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انطلاق مهرجان شتاء طنطورة اليوم بالعلا

12/21/2023 4:16:40 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت لحظات العلا عن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بنسخته الخامسة، التي تنطلق اليوم وتستمر إلى 27 يناير 2024القادم بتفاصيل جديدة، ومتنوعة، حيث يستقبل المهرجان الثقافي والترفيهي الأطول على مستوى المنطقة ضيوفه من محبي التجارب المميزة للاستمتاع بستة أسابيع من الترفيه مع مجموعة من الاحتفالات والعروض والتجارب الفريدة من نوعها.
وستنطلق فعالية تحتفي بالتراث والتاريخ الغني للغة العربية، والمقامة بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية للاحتفال بعام الشعر العربي 2023 في شهره الأخير، حيث تستمر من 21 ديسمبر حتى 21 يناير، إضافةً إلى مسيرة الشعراء يومي 21 و 22 من الشهر الحالي، وهو عالم يتم فيه إحياء تراث 14 شاعرًا شهيراً بشكل واضح في عرض مليء بالتمثيل الحي والعروض الخيالية مقدماً الشعر في نطاق مثير ومناسب لجميع الأذواق والأعمار،حيث تمكن هذه الفعاليات ضيوف العلا من اكتشاف جوانب متنوعة من اللغة العربية وتأثيرها على الفن والأدب والموسيقى والمجتمع، وذلك من خلال ورش العمل والمعارض وندوات النقاش والعروض الحية المميزة.
ويأتي أيضاً ضمن الفعاليات عرض مسرحية جميل وبثينة الموسيقي في مرايا يوم 22 ديسمبر، كما سيكون زوار وضيوف العلا على موعدٍ مع عدد من الفعاليات المميزة، بما في ذلك احتفال الطنطورة وعروض شرفات الجديدة والحفل الكلاسيكي في الحِجر على ضوء الشموع، فضلاً عن حفل الأوركسترا السويسرية في قاعة مرايا وغيرها الكثير.
وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المُعلم: "نسعى لأن تكون هذه النسخة من مهرجان شتاء طنطورة هي الأفضل على الإطلاق ونهدف، من خلال فعالياتنا وأنشطتنا الترفيهية لإثراء تجارب الجمهور ومنحهم الفرصة للاستمتاع بأروع اللحظات في ربوع العلا، كما نركز في الفعاليات هذا العام على الاحتفاء بعام الشِعر العربي من خلال فعاليات صممت بعناية لهذا الغرض".
وأشار إلى أن كل نسخة من مهرجان شتاء طنطورة تتميز عن السابقة بالكثير من مفاجآت واللحظات الغامرة ويتم التركيز دائماً على دمج العناصر الأساسية التي يشتهر بها المهرجان مع الإضافات الجديدة المبتكرة، مما يمنح الضيوف تجربة استثنائية لا تنسى.
ويمكن للجميع التعرف على جميع الفعاليات المتعلقة للمهرجان، وشراء التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:
Experience AlUla website

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