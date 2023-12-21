عطل تقني يخرج منصة إكس عن العمل حول العالم

عطل تقني يخرج منصة إكس عن العمل حول العالم
التاريخ
12/21/2023 4:16:40 AM
(MENAFN
- Al Watan) يواجه حاليا عدد من رواد منصة X (تويتر سابقا) مشكلة عند محاولة الدخول على المنصة. إذ تظهر عند البعض صفحة بيضاء خالية من أي معلومة. بينما تظهر عند الآخرين الحسابات الموجودة قي خانة الإشعارات. كما اشتكى مستخدمون من عدة دول كذلك من هذا العطل. يذكر أن منصة X تعد من أهم المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي.
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