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عطل تقني يخرج منصة إكس عن العمل حول العالم

12/21/2023 4:16:40 AM
(MENAFN- Al Watan) يواجه حاليا عدد من رواد منصة X (تويتر سابقا) مشكلة عند محاولة الدخول على المنصة. إذ تظهر عند البعض صفحة بيضاء خالية من أي معلومة. بينما تظهر عند الآخرين الحسابات الموجودة قي خانة الإشعارات. كما اشتكى مستخدمون من عدة دول كذلك من هذا العطل. يذكر أن منصة X تعد من أهم المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي.

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