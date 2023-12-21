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أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البرَد على تبوك والجوف

12/21/2023 4:16:39 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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