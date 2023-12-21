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القصيم تتصدر إنتاج القمح السعودي

12/21/2023 4:16:38 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1444/ 1445هـ (2023م) وذلك بتوريد صافي كمية (1,187,658) طناً، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو (2) مليار ريال.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم بتاريخ (26 أكتوبر 2023م)، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية "محصولي"، مشيراً إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.
ووفقاً لبيانات منصة "محصولي"، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (3,206) مزارعين من إجمالي (3,732) مزارعاً مسجلاً بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (2,910) مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (148) مزارعاً قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية (309,078) طناً وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (231,617) طناً بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية (221,865) طناً وبارتفاع 41%، ثم منطقة حائل بصافي كمية (204,298) طناً بارتفاع 232%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (89,733) طناً بارتفاع 348%، ثم الخرج بصافي كمية (70,046) طناً بارتفاع 71%، ثم الرياض بصافي كمية (56,390) طناً بارتفاع 337%، وأخيراً الأحساء بصافي كمية (4,632) طناً بارتفاع 245%.
يذكر أن الهيئة العامة للأمن الغذائي تقوم بشراء القمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، والمتضمنة تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

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