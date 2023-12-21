حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار مساء

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات نهار يوم غد الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا ومغبرا في المناطق الوسطى والجنوبية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات المساء تسقط بمشيئة الله الأمطار على بعض المناطق الشمالية تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل الى المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
ويستمر تأثير المنخقض الجوي على البلاد يوم السبت المقبل، لذا يكون الجو غائما وبارداً وماطراً على فترات على المناطق الشمالية والوسطى تمتد في ساعات الليل الى المناطق الجنوبية تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة احياناً والبحر مائج.
الأحد: يستمر تأثير بقايا المنخقض الجوي على البلاد في ساعات الصباح لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً وماطراً على فترات على بعض المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وفي ساعات الظهيرة والمساء ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء الى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
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