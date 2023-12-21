حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار مساء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات نهار يوم غد الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا ومغبرا في المناطق الوسطى والجنوبية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات المساء تسقط بمشيئة الله الأمطار على بعض المناطق الشمالية تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل الى المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثير المنخقض الجوي على البلاد يوم السبت المقبل، لذا يكون الجو غائما وبارداً وماطراً على فترات على المناطق الشمالية والوسطى تمتد في ساعات الليل الى المناطق الجنوبية تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة احياناً والبحر مائج.

الأحد: يستمر تأثير بقايا المنخقض الجوي على البلاد في ساعات الصباح لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً وماطراً على فترات على بعض المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وفي ساعات الظهيرة والمساء ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء الى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



