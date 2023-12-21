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مصادر عبرية: دول الخليج وجهت تحذيرا نهائيا لإسرائيل

12/21/2023 4:14:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أصدرت دول الخليج حسب القناة N12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عربية إنذارا نهائيا لتلّ أبيب بأنه إذا لم تنته الحرب مع "حماس" الشهر المقبل سيتم تخفيض المساعدات الإنسانية الخليجية لغزة.

وذكرت القناة N12 نقلا عن مصادر عربية أن "دول الخليج بقيادة السعودية والإمارات، حذرت من أنه إذا لم يتوقف القتال في شهر يناير، سنضطر إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي ننقلها إلى قطاع غزة".

وأضافت المصادر: "إذا كانت النوايا الإسرائيلية هي البقاء في قطاع غزة على المدى الطويل، سيكون من مسؤولية الإسرائيليين والأمريكيين الاهتمام بهذه القضايا"، وأن "ما ترونه في غزة لم يسبق له مثيل في أي مكان في العالم، ونحن نواجه تحديا كبيرا. هناك مئات الأطنان من المواد الغذائية في المستودعات ولا تزال هناك فوضى كبيرة. هم لا يعملون هناك بطريقة منظمة بما فيه الكفاية".

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