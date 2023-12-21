تشييع جثمان الشهيد الطفل محمود زعول في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-شيعت جماهير شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمود محمد الزعول (16 عاما) إلى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي حتى مسقط رأسه، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُنقل إلى مسجد حوسان للصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في المقبرة.

وكان الطفل زعول قد استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.







