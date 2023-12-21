تشييع جثمان الشهيد الطفل محمود زعول في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-
شيعت جماهير شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمود محمد الزعول (16 عاما) إلى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي حتى مسقط رأسه، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُنقل إلى مسجد حوسان للصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في المقبرة.
وكان الطفل زعول قد استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.
MENAFN21122023000205011050ID1107639972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.