إسرائيل تجبر سكان عدة مناطق في خان يونس على النزوح قسرا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالي عشرين%" من مساحة مدينة خان يونس، مشيرا إلى أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا".
وأوضح، "أن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا، في 32 مخيماً".
وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال المواطنين على النزوح في عديد المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان
إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل، و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.
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