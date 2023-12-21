توقعات نمو صادرات الدجاج إلى الدول العربية في العام 2024

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – من المتوقع أن تحافظ صادرات لحوم الدجاج إلى الدول العربية على نفس المستوى خلال العام 2024، وأن تصل إلى وجهات جديدة لم تكن تستورد هذا المنتج. وخلال مؤتمر صحفي عُقِدَ في ساو باولو حول آداء هذا القطاع في العام 2023 والتوقعات للعام 2024، أعلن الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) تقديره لنسبة نمو تصل إلى 6.8% للصادرات الاجمالية للحوم الدجاج لتصل إلى 4.6 مليون طن لهذا العام. ومن المتوقع أن تبقى الصادرات ثابتة بإجمالي 8.978 مليار دولار (في الصورة أعلاه صناعة تحضير لحوم الدجاج).
ووفقاً للبيانات التي قدمها الاتحاد، فإن المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلي هي الصين، والتي شهدت وارداتها من الدجاج البرازيلي لهذا العام زيادة بنسبة 28% مقارنة مع العام 2022، وبإجمالي وقدره 632.2 مليون طن. اتبعتها الامارات العربية المتحدة والتي استوردت من ناحيتها 396 ألف طن بانخفاض بنسبة 3.3% بالمقارنة مع العام 2022. أما المملكة العربية السعودية وهي رابع أكبر وجهة لصادرات الدجاج البرازيلية، فقد زادت وارداتها بنسبة 7.2٪ لتصل إلى 337.4 ألف طن، خلف اليابان مباشرة. وكان العراق أبرز الدول العربية التي أُدرجت هذا العام في قائمة الوجهات العشر الأولى للحوم الدجاج البرازيلي، مع توسع بنسبة 184٪ عن العام الماضي، حيث وصلت إلى 137.6 ألف طن.
وفقاً لرئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA)، ريكاردو سانتين، إن ازدياد الصادرات إلى العراق يعود لانخفاض الانتاج والتصدير في تركيا، هذا البلد الذي تعرض لزلزال مدمر في شهر شباط/فبراير الماضي. وأكد سانتين بأن التوقعات المتعلقة بالصادرات للعام المقبل إيجابية بالنسبة للدول العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هذه البلاد التي تعتبر عملاء هامين بالنسبة للمنتجات البرازيلية.
وأكد سانتين أن الميزان التجاري لهذا العام ايجابي، والسوق العربية هي إحدى أهم الاسواق بالنسبة للبرازيل، حيث أن 32% من المبيعات هي للسوق العربية. إنه أمر ايجابي جداً ومن المتوقع أن يستمر في النمو”. وقال مدير الاسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، لويس روا:” نرى فرصاً جيدة في افريقيا وخاصة عند الحديث عن الجزائر”. وكان القطاع قد احتفل في العام 2023 بافتتاح سوق الجزائر لاستيراد لحوم الدجاج البرازيلي وخفض التعريفة من قبل مصر. وعلق روا أنه فيما يتعلق بالعام 2024، فإن الاتحاد يبحث افتتاح سوق السودان، بالإضافة لدول أخرى غير عربية.
أما عن توقعات الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني بالنسبة لكامل القطاع، فهي التوسع بنسبة 3.7% في انتاج لحوم الدجاج، لتصل إلى 15.3 مليون طن. حيث قد تصل الصادرات لغاية 5.3 مليون طن، بزيادة وقدرها 3.9%.
وقال سانتين:” نشهد عملية تصدير قوية في البرازيل، ونمو في الولايات المتحدة، واستقرار في الاتحاد الاوروبي، وعودة لنمو تركيا بشكل كبير. المشهد بالنسبة للعام 2024 يستمر ايجابياً بالنسبة للحوم الدواجن البرازيلية”.
قطاعي البط والبيض
كما نشر الاتحاد بيانات عن آداء قطاعي البيض وغيرها من الدواجن، ومن ضمنها الصادرات إلى دولة قطر، وهي خامس وجهة رئيسية للبيض المنتج في البرازيل، حيث كان اجمالي الصادرات 953 طن، بانخفاض وقدره 11.8%. أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فانخفض اجمالي صادرات البيض بنسبة 80% لـيصل إلى 288 طن. من ناحية أخرى، سجلت هذه الدول الثلاث توسعاً في واردات لحوم البط البرازيلية.
وأضاف سانتين قائلاً إن البرازيل لاتزال خالية من حالات انفلونزا الطيور في منتجاتها، حيث يوجد في البلاد إجمالي 150 حالة من ضمنها 147 مسجلة في طيور برية و3 في طيور للاستهلاك الشخصي.
ANPr/Sindiavipar
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