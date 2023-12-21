توقعات نمو صادرات الدجاج إلى الدول العربية في العام 2024

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – من المتوقع أن تحافظ صادرات لحوم الدجاج إلى الدول العربية على نفس المستوى خلال العام 2024، وأن تصل إلى وجهات جديدة لم تكن تستورد هذا المنتج. وخلال مؤتمر صحفي عُقِدَ في ساو باولو حول آداء هذا القطاع في العام 2023 والتوقعات للعام 2024، أعلن الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) تقديره لنسبة نمو تصل إلى 6.8% للصادرات الاجمالية للحوم الدجاج لتصل إلى 4.6 مليون طن لهذا العام. ومن المتوقع أن تبقى الصادرات ثابتة بإجمالي 8.978 مليار دولار (في الصورة أعلاه صناعة تحضير لحوم الدجاج).

ووفقاً للبيانات التي قدمها الاتحاد، فإن المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلي هي الصين، والتي شهدت وارداتها من الدجاج البرازيلي لهذا العام زيادة بنسبة 28% مقارنة مع العام 2022، وبإجمالي وقدره 632.2 مليون طن. اتبعتها الامارات العربية المتحدة والتي استوردت من ناحيتها 396 ألف طن بانخفاض بنسبة 3.3% بالمقارنة مع العام 2022. أما المملكة العربية السعودية وهي رابع أكبر وجهة لصادرات الدجاج البرازيلية، فقد زادت وارداتها بنسبة 7.2٪ لتصل إلى 337.4 ألف طن، خلف اليابان مباشرة. وكان العراق أبرز الدول العربية التي أُدرجت هذا العام في قائمة الوجهات العشر الأولى للحوم الدجاج البرازيلي، مع توسع بنسبة 184٪ عن العام الماضي، حيث وصلت إلى 137.6 ألف طن.

وفقاً لرئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA)، ريكاردو سانتين، إن ازدياد الصادرات إلى العراق يعود لانخفاض الانتاج والتصدير في تركيا، هذا البلد الذي تعرض لزلزال مدمر في شهر شباط/فبراير الماضي. وأكد سانتين بأن التوقعات المتعلقة بالصادرات للعام المقبل إيجابية بالنسبة للدول العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هذه البلاد التي تعتبر عملاء هامين بالنسبة للمنتجات البرازيلية.

وأكد سانتين أن الميزان التجاري لهذا العام ايجابي، والسوق العربية هي إحدى أهم الاسواق بالنسبة للبرازيل، حيث أن 32% من المبيعات هي للسوق العربية. إنه أمر ايجابي جداً ومن المتوقع أن يستمر في النمو”. وقال مدير الاسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، لويس روا:” نرى فرصاً جيدة في افريقيا وخاصة عند الحديث عن الجزائر”. وكان القطاع قد احتفل في العام 2023 بافتتاح سوق الجزائر لاستيراد لحوم الدجاج البرازيلي وخفض التعريفة من قبل مصر. وعلق روا أنه فيما يتعلق بالعام 2024، فإن الاتحاد يبحث افتتاح سوق السودان، بالإضافة لدول أخرى غير عربية.

أما عن توقعات الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني بالنسبة لكامل القطاع، فهي التوسع بنسبة 3.7% في انتاج لحوم الدجاج، لتصل إلى 15.3 مليون طن. حيث قد تصل الصادرات لغاية 5.3 مليون طن، بزيادة وقدرها 3.9%.

وقال سانتين:” نشهد عملية تصدير قوية في البرازيل، ونمو في الولايات المتحدة، واستقرار في الاتحاد الاوروبي، وعودة لنمو تركيا بشكل كبير. المشهد بالنسبة للعام 2024 يستمر ايجابياً بالنسبة للحوم الدواجن البرازيلية”.

قطاعي البط والبيض

كما نشر الاتحاد بيانات عن آداء قطاعي البيض وغيرها من الدواجن، ومن ضمنها الصادرات إلى دولة قطر، وهي خامس وجهة رئيسية للبيض المنتج في البرازيل، حيث كان اجمالي الصادرات 953 طن، بانخفاض وقدره 11.8%. أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فانخفض اجمالي صادرات البيض بنسبة 80% لـيصل إلى 288 طن. من ناحية أخرى، سجلت هذه الدول الثلاث توسعاً في واردات لحوم البط البرازيلية.

وأضاف سانتين قائلاً إن البرازيل لاتزال خالية من حالات انفلونزا الطيور في منتجاتها، حيث يوجد في البلاد إجمالي 150 حالة من ضمنها 147 مسجلة في طيور برية و3 في طيور للاستهلاك الشخصي.

ANPr/Sindiavipar