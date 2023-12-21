أوكرانيا تراجع توقعاتها للمساعدات المالية الأجنبية المتوقعة لعام 2024 وسط التحديات المالية

(MENAFN
) في تحديث مالي بارز، كشف وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، أن أوكرانيا قامت بمراجعة توقعاتها للمساعدات المالية الأجنبية المتوقعة لعام 2024, وبعد تحديد الرقم بمبلغ 41 مليار دولار في البداية، أعادت البلاد الآن هذا التوقع إلى 37.3 مليار دولار. وتُظهر هذه التعديلات التي قامت بها أوكرانيا الجهود المستمرة لتعزيز إيرادات ميزانيتها العامة واستغلال سوق الاقتراض المحلي بكفاءة أكبر, وعلى الرغم من توقعات أوكرانيا لمواجهة عجز ميزانية بقيمة 43 مليار دولار في العام القادم، إلا أن استقرارها المالي مرهون بشكل حاسم بالدعم المستمر من حلفائها الغربيين. ومع ذلك، هناك شكوك تتردد حول استمرارية هذه المساعدات في السنة المالية المقبلة.
كما تُظهر تقارير من وزارة المالية في النظر في تعديلات الميزانية، الجهود المتكاملة لوزير المالية مارتشينكو للحد من الاحتياجات الخارجية لتمويل عام 2024. وتشمل هذه الإجراءات مجموعة من الأعمال المستمرة، منها تحسين إيرادات الميزانية الحكومية وتنفيذ إجراءات لتحفيز القطاع المحلي للاقتراض، مع تدابير مالية استراتيجية أخرى. وفي هذا السياق، ذكر مارتشينكو خلال اجتماع حاسم مع ممثلين من دول G7، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، أن النفقات الرأسمالية في الميزانية الحكومية قد تمت مراجعتها وتقليلها.
في حين تتأثر الاستراتيجيات الاقتصادية والتعديلات المالية التي قامت بها أوكرانيا بشكل لا يمكن إنكاره بالديناميات الجيوسياسية العامة، خصوصًا في أعقاب التصعيد المتزايد بين روسيا وأوكرانيا الذي اندلع في فبراير 2022, واستنادًا إلى هذه الأولويات، قامت أوكرانيا بتوجيه مواردها المالية بشكل أساسي نحو الدفاع والإنفاق العسكري، في حين أصبح الدعم المالي الخارجي أمرًا أساسيًا للحفاظ على التزاماتها تجاه القطاع الاجتماعي.
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