(MENAFN
) في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوة جريئة بإصدار توجيهات لمصادرة حصص تبلغ قيمتها بالمليارات من شركة "ونترشال دي" الألمانية ومجموعة "أو إم في" النمساوية في مشروعات الغاز الروسية في القطب الشمالي. وأوضحت الإعلانات الرئاسية التي تم الكشف عنها متأخرًا يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر, أن حصص هذه الشركات في مشروعات مثل حقل يوزنو روسكوي ومشروعات أكيموف ستنقل إلى شركات روسية جديدة. وتُعتبر هذه القرارات استراتيجية ملموسة من الكرملين وتُعتبر كإجراء رد فعلي على ما يعتبره بوتين مواقف اقتصادية عدوانية من الغرب بعد بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022.
كما تُظهر هذه التوجيهات من بوتين نمطًا متزايدًا من الردود الاقتصادية بين روسيا وخصومها الغربيين. في حين فرضت الدول الغربية تجميدًا للأصول، واستهدفت كلاً من ممتلكات الدولة الروسية والمستثمرين الروس البارزين، تُظهر التوجيهات الأخيرة من بوتين عزم روسيا على تعزيز تأثيرها على الأصول الأجنبية داخل حدودها الإقليمية. كما يُذكر أن ألمانيا كانت قد استحوذت مؤخرًا على مصفاة النفط الواسعة في شفيت، وهي مكونًا أساسيًا يلبي ما يقرب من 90 بالمئة من احتياجات برلين من الوقود.
في حين أبرزت البيانات الرسمية في تفصيل المحافظ على الأسباب وراء هذه الإجراءات، والتزام الدولة بحماية مصالحها السيادية، خصوصًا عندما تتعرض لما تراه روسيا كإجراءات غير مبررة ومواجهة من قبل القوى الغربية التي تستهدف الأصول الروسية. وتُظهر هذه التوجيهات الرئاسية استراتيجية مُحسنة من قبل موسكو لتعزيز قطاعها الطاقي وحماية الموارد الوطنية الحيوية في ظل التصعيد مع القوى الغربية.
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