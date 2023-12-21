ألمانيا تبادر بإجراءات لمصادرة الأصول الروسية في ضوء العقوبات المفروضة

(MENAFN
) في أعقاب نتائج الصراع في أوكرانيا، بادرت ألمانيا بمبادرة قانونية كبيرة لمصادرة مبلغ كبير من الأصول الروسية، تقدر قيمته بأكثر من 720 مليون يورو (أو حوالي 790 مليون دولار)، المحجوزة حاليًا في البلاد, وأوضح مكتب النائب العام الألماني هذا القرار يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر من خلال بيان علني، موضحًا تقديمه دعوى قضائية لمحكمة فرانكفورت.
كما أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة القانونية هو بدء "إجراءات مصادرة مستقلة" بهدف واضح وهو السيطرة على الأموال المجمدة، التي أودعتها مؤسسة مالية روسية في حساب مصرفي في فرانكفورت. وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى شكوك حول انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة.
كذلك أشارت تقارير من الصحيفة الألمانية الشهيرة "دير شبيغل" إلى مصدر هذه الأموال بغية تقديم سياق أعمق لهذا الموقف، ووفقًا لاكتشافاتهم، كانت هذه الأصول قد وُضعت أولاً في الفرع الألماني لبنك "جي بي مورغان تشيس" قبل أن تُعيد توجيهها إلى بورصة موسكو, ووقد شجعت محاولات بورصة موسكو لاستعادة هذه الأصول السلطات الألمانية على اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما كان محظورًا بشكل صارم منذ فرض العقوبات في 2022، بسبب التصعيد في أوكرانيا.
في حين أفصح مكتب النائب العام أنه قد قدم طلبه القضائي رسميًا في يوليو الماضي, وعلى مر الزمن، أظهرت ألمانيا التزامًا ثابتًا بتجميد الأصول المرتبطة بأشخاص أو كيانات تخضع لعقوبات. حيث إذا ثبتت نجاحات المحاكمة، ستتم إعادة الأموال المستردة إلى ميزانية الحكومة الفيدرالية. وفي إطار أوسع، ردًا على أحداث أوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول تتجاوز 300 مليار يورو تعود للبنك المركزي الروسي والعديد من الكيانات أو الأفراد المعاقبين.
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