((الدوسري للقانون)) يحتفي باليوم الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامَ مكتب الدوسري للقانون كعادته السنوية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني البحريني وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، حيثُ زُيِّنَ المكتب بألوان مملكة البحرين الأحمر والأبيض. وشارك في الاحتفال جميع منتسبي مكتب الدوسري للقانون، بالإضافةِ إلى جمع من الزملاء المحامين.
كما قدم الدوسري للقانون للمارّة بالمنطقة الدبلوماسية الضيافة البحرينية التي بدورها تعكس عادات وتقاليد مملكة البحرين، بالإضافةِ إلى كرم أهلها والروح الوطنية التي يعتزون بها.
وقال المحامي سعد جابر الدوسري بهذه المناسبة: «أتشرف نيابة عن مكتب الدوسري للقانون برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى راعي نهضة الوطن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين كافة بهذه المناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالته، معتزين بكل ما تحقق من إنجازات في عهد جلالته».
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