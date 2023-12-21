لماذا يتواصل انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء؟

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MENAFN - Swissinfo) 中文 (zh) 為什麼消費者還在購買致病的食物?Italiano (it) La gente continua a comprare cibo che la fa star male. Come mai?中文 (zh) 为什么消费者还在购买致病的食物?English (en) Consumers are still buying food which makes them sick. How come? (الأصلي)Pусский (ru) Почему потребители до сих пор травятся продуктами питания?

تشتهر سويسرا في جميع أنحاء العالم بالأجبان، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن اُناسا قد ماتوا بسببها. ففي عام 1987، توفي 18 شخصًا بسبب تفشي داء الليستريات في كانتون فو، بسبب تناول جبن مونت دور فاشيرين المصنوع من الحليب الخام. وفي عام 2005، تُوفي شخصان في كانتون نوشاتيل نتيجة تناول جبن تومي محلي الصنع، وذلك أيضًا بسبب داء الليستريات. وأُصيبت امرأتان بالإجهاض نتيجة الإصابة بداء الليستريات. كما أودى داء الليستريات بحياة عشرة أشخاص بين عامي 2018 و2020 نتيجة استهلاك الجبن البري الملوث الذي تصنعه شركة في كانتون شفيتس.

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الليستيريا هي لعنة صناعة المواد الغذائية لأن البكتيريا مقاومة للتجميد والحرارة والملح. والأطعمة المبردة ذات العمر الافتراضي الطويل هي الأكثر عرضة للخطر مثل اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان. ويعد داء الليستريات مرضًا نادرًا نسبيًا (يبلغ معدل الإصابة به 0.1 إلى 10 حالات لكل مليون شخص سنويًا حسب المنطقة) ولكنه قد يكون مميتًا، حيث يتراوح معدل الوفيات بين الحالات من 20% إلى 30%، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

نظرة خاطفة على صناعة الأغذية من سويسرا

هذا المقال هو جزء من تغطية مخصصة حول أحدث التطورات في مجال صناعة الأغذية من وجهة نظر المستهلك. على الرغم من صغر حجمها، تحتل سويسرا مكانًا مهمًا في سلة الغذاء العالمية، فهي موطن لشركات الأغذية والزراعة الكبرى مثل نستله وسينجينتا، فضلاً عن اللاعبين الرئيسيين في قطاعي الشوكولاتة ومنتجات الألبان. كما أن سويسرا تعتبر نفسها مركزاً لتكنولوجيا الغذاء باحتضانها العديد من الشركات الناشئة ووادي الغذاء والتغذية السويسري. وتعد سويسرا أيضًا مركز أوروبا لشركات السلع الأساسية التي تتعامل مع منتجات غذائية مثل فول الصويا والكاكاو والقهوة وزيت النخيل.

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تشمل المصادر المحتملة للعدوى الأطعمة ذات الأصل الحيواني (مثل اللحوم واللحوم المجمّدة والأسماك والحليب الخام ومشتقات الألبان، وخاصة الجبن) ولكن أيضًا المنتجات ذات الأصل النباتي (مثل السلطات المعبأة). وعادة ما تكون العدوى خفيفة لدى معظم الأشخاص الذين هم في صحة جيّدة، وتتسبب في ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أو الإسهال. وفي كثير من الأحيان، لا توجد أعراض على الإطلاق. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، يمكن أن تتطور مجموعة من الأعراض الشديدة، بما في ذلك التهاب السحايا أو تسمم الدم أو الالتهاب الرئوي، ويتطلب الأمر العلاج بالمضادات الحيوية. وتُعد النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بضعف المناعة 20 مرة، مما يعرضهن لخطر الإجهاض.

أهم الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء وأعراضها

يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة عبر الطعام أعراضًا قصيرة المدى، مثل الغثيان والقيء والإسهال (يشار إليها عادةً بالتسمم الغذائي)، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا أمراضًا طويلة المدى، مثل السرطان وفشل الكلى أو الكبد واضطرابات الدماغ والأمراض العصبية. قد تكون هذه الأمراض أكثر خطورة عند الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن أو الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي. قد يعاني الأطفال الذين ينجون من بعض الأمراض الأكثر خطورة التي تنتقل عن طريق الأغذية من تأخر النمو البدني والعقلي، مما يؤثر على نوعية حياتهم بشكل دائم.

تعد أمراض الإسهال مسؤولة عن أكثر من نصف العبء العالمي للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء ، حيث تتسبب في إصابة 550 مليون شخص بالمرض ووفاة 230 ألف شخص سنوياً. غالبًا ما يحدث الإسهال بسبب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا والبيض، والمنتجات الطازجة ومنتجات الألبان الملوثة بالنوروفيروس، والبكتيريا العطيفة، والسالمونيلا غير التيفية، والإشريكية القولونية المسببة للأمراض. ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين في العبء العالمي للأمراض المنقولة بالغذاء حمى التيفوئيد، والتهاب الكبد الوبائي، والدودة الشريطية، والأفلاتوكسين (الذي ينتج عبر العفن على الحبوب التي يتم تخزينها بشكل غير صحيح).

تشكل بعض الأمراض، مثل تلك التي تسببها السالمونيلا غير التيفية، مصدر قلق للصحة العامة في جميع مناطق العالم، في البلدان المرتفعة والمنخفضة الدخل على حد سواء. والأمراض الأخرى، مثل حمى التيفوئيد، والكوليرا المنقولة عبر الطعام. وتُعد الأمراض التي تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية المسببة للأمراض، هي أكثر شيوعا في البلدان المنخفضة الدخل، في حين أن العطيفة هي مسبب مهم للأمراض في البلدان المرتفعة الدخل.

المصدر: منظمة الصحة العالمية

End of insertionالتنميط الجيني

يُعتبر الإسراع بالعلاج أمرًا جوهريًا عندما يتعلق الأمر باحتواء تفشي الليستيريا. في أوائل يوليو من العام الماضي، اكتشفت السلطات السويسرية عددا كبيرا من حالات الإصابة بداء الليستريات. تم فتح تحقيق وفي غضون أيام تم ربط 20 حالة بمصنع ينتج سمك السلمون المرقط المدخن. تم إغلاق المصنع مؤقتًا وتم سحب المنتج، مما وضع حدًا لتفشي المرض الذي أودى بحياة شخص واحد.

فكيف اكتشف مسؤولو سلامة الأغذية مصدر التلوث بهذه السرعة؟

داء الليستريات هو مرض ينص القانون بوجوب الإبلاغ عنه في سويسرا، من طرف الأطباء والطبيبات والمختبرات الطبية ملزمة أيضا بفعل ذلك، وخاصة إذا كانت الإصابات تمس مجموعة من الاشخاص. منذ عام 2020، يتم تسجيل تطور حالة المرضى بشكل فعال في بروتوكول تفشي المرض. ويتم إجراء مقابلات منتظمة مع الأشخاص الذين يعانون من داء الليستريات حول استهلاكهم الغذائي من خلال المسح، ويتم إجراء تحاليل معملية مفصّلة على العينات المأخوذة منهم. يتضمن ذلك التحليل الجيني لهذه العينات وإجراء تسلسل الجينوم بالكامل. ويتيح هذا الإجراء اكتشاف المجموعات التي يحتمل أن تُصاب المرض من نفس المصدر.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري منصة رقمية للتحقيق في تفشي الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء (ALEK) لضمان اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة.

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وقال باتريك إيدر، نائب رئيس الجمعية السويسرية للكيميائيين والكيميائيات في الكانتونات: "ما يزال من الصعب في كثير من الأحيان تحديد الروابط بين التسمم الغذائي لمجموعات من الناس وأصوله. وأضاف "من شأن برنامج أليك (ALEK) التابع للحكومة والتطورات في تقنيات التحليل أن يساعد في تحسين نظام إدارة حالات التسمم الغذائي الجماعي".

ولحسن الحظ بالنسبة للمستهلكين، فإن داء الليستريات نادر من حيث عدد الحالات. تعتبر البكتيريا الأخرى مثل الإشريكية القولونية والعطيفة والسالمونيلا مسؤولة عن الجزء الأكبر من حالات التسمم الغذائي في سويسرا.

لا تحسن على مدى عقد من الزمان

ولكن على الرغم من اعتماد معايير النظافة الأكثر صرامة، يبدو أن الأمراض المنقولة عبر الطعام التي أبلغ عنها العاملون والعاملات في القطاع الطبي في سويسرا والتي تتطلب علاجا طبيا لم تتراجع.

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وقدم إيدر بعض الأسباب وراء ركود الإحصائيات. "على مدى فترة 20 إلى 30 عاما، يمكن القول إن حالات التسمم الغذائي الناجمة عن السالمونيلا قد انخفضت بشكل حاد نتيجة لمتطلبات سلامة الأغذية والحملات الإعلامية المرتبطة باستهلاك البيض الطازج. بالنسبة لبكتيريا الإشريكية القولونية السامة، كانت هناك بالفعل زيادة حادة، ولكن هذا يعكس تحسنا في أساليب التحليل بدلا من زيادة في حالات التسمم"، كما أبلغ سويس إنفو (SWI swissinfo) في رده عبر البريد الإلكتروني.

وقال إيدر إن الأخلال بمعايير النظافة الكافية في المنزل أثناء إعداد الطعام، مثل عدم طهي المنتجات بشكل كافٍ، وسوء حفظ الطعام وتخزينه، كانت مسؤولة عن معظم الحالات. على سبيل المثال، غالبًا ما يرتبط داء العطيفة بالدواجن غير المطبوخة بشكل جيد أثناء الشوي. بحالات التسمم الغذائي.

وهذا الأمر يجعل الوقاية من تفشي المرض أكثر صعوبة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يُصاب واحد من كل عشرة أشخاص في العالم بالمرض بعد تناول طعام ملوث، ويموت 420 ألف شخص سنويا جراء الإصابة.

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ولسوء الحظ، لا تقوم السلطات، في العديد من البلدان، بالتحقق من المواد الغذائية بالقدر الكافي. وفي ألمانيا، على سبيل المثال، لا يتم إجراء حوالي واحدة من كل ثلاث عمليات تفتيش إلزامية لشركات الأغذية، لأن السلطات تعاني من نقص حاد في الموظفين والموظفات.

كما يقول داريو سرمدي من منظمة فوود واتش (Foodwatch) وهي منظمة أوروبية غير حكومية تسلّط الضوء على الممارسات السيئة لصناعة الأغذية.

مشاكل صناعة المواد الغذائية

في سويسرا، تجاوز عدد عمليات سحب المنتجات الغذائية التي لا تحترم شروط السلامة هذا العام (71 منتجا حتى 25 أكتوبر) مقابل (62 حالة في عام 2022)، وفقًا لنظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) التابع للمفوضية الأوروبية. وبموجب القانون الفدرالي السويسري للمنتجات الغذائية، فإن الحد الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على الإهمال الذي يؤدي إلى تلوث الغذاء هو 20 ألف فرنك سويسري (2200 دولار).

وقد دفعت صناعة الأغذية السويسرية أكثر من ذلك بكثير بسبب توسعها في الأسواق الدولية. وفي يونيو من العام الماضي، اضطرت شركة تصنيع الشوكولاتة باري كاليبوت"Barry Callebaut" إلى إغلاق الإنتاج في مصنعها في فييتزه ببلجيكا، بعد اكتشاف السالمونيلا في الليسيثين، وهي مادة دهنية تمنح الشوكولاتة نعومتها. ولم تتمكن هذه الشركة من استئناف الإنتاج بالكامل إلا في أكتوبر 2022، وهو ما كلف المصنع ما يقرب من 77 مليون فرنك سويسري.

على الرغم من التكلفة الباهظة للإغلاق، فمن المحتمل أن تكون الشركة قد وفرت المال من خلال تجنب سحب المنتج. على سبيل المقارنة، تشير التقديرات إلى أن سحب منتج زبدة الفول السوداني لشركة جيف (Jif) الأمريكية في عام 2022 بسبب تلوث السالمونيلا في منشأة كنتاكي قد كلف الشركة الأم 125 مليون دولار (113 مليون فرنك سويسري).

هناك شركة أغذية سويسرية عملاقة أخرى دفعت ثمناً باهظاً لتلوث الغذاء ألا وهي شركة نستله. أدّت البيتزا المجمّدة الملوثة التي ينتجها مصنع مملوك لشركة نستله في فرنسا إلى دخول 75 طفلاً إلى المستشفى في مارس 2022، وتسببت في وفاة شخصين. ويُعتقد أن الدقيق الملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية هو سبب المرض.

لم تضطر شركة نستله إلى سحب جميع أنواع البيتزا المجمدة من ماركة فريش اب بويتوني (Fraîch'Up Buitoni) من رفوف المتاجر الكبرى في فرنسا فحسب، بل إنه تم رفع دعاوى قضائية ضدها من قبل 63 ضحية فرنسية طالبوا بتعويضات قدرها 250 مليون يورو (240 مليون فرنك سويسري). وفي النهاية قامت الشركة السويسرية المتعددة الجنسيات بتسوية القضية خارج المحكمة، لكنها اُضطرت إلى إغلاق المصنع في كودري بشمال فرنسا في مارس من هذا العام بسبب ضعف المبيعات بعد الفضيحة.

الضغوط الاقتصادية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكاليف يلعب أيضاً دوراً في هذا الصدد. فقد كشف تحقيق أجرته إذاعة فرنسا أن عمليات تنظيف مصانع نستله قد تم تقليصها من ثماني ساعات يوميا إلى أقل من خمس ساعات منذ عام 2015 لزيادة الإنتاج. كما تم أيضًا تخفيض عملية التنظيف العميق السنوية في الصيف (عندما يتم إغلاق المصنع) من ثلاثة أسابيع إلى أسبوع واحد.

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وقد تقدمت منظمة فوود وواتش بشكوى جنائية قانونية ضد شركة نستله في فرنسا نيابة عن ضحايا الطعام وعائلاتهم. وإلى جانب الإجراءات القانونية، يوصي داريو سرمدي بإدخال سياسة "التسمية والتشهير" لمنع الشركات من التهرب عندما يتعلق الأمر بسلامة الأغذية.

"إذا علمت شركات الأغذية أنه سيتم الإعلان عن الانتهاكات، فإن هذا قد يخلق أفضل حافز للامتثال لقانون الغذاء كل يوم. وقال داريو سرمدي: "لقد أظهرت التجارب من دول مثل الدنمارك والنرويج وويلز أنه منذ نشر جميع نتائج التحقيق هناك، انخفض عدد شركات الأغذية المخالفة بشكل كبير"..

ترجمة: مي المهدي

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