مصرع 12 شخصا بحادث في منجم للفحم شمال شرقي الصين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حادث وقع أمس الأربعاء في منجم للفحم بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.
ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن السلطات المحلية: "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون نقلوا إلى المستشفى".
ووقع الحادث في الساعة 15:50 أمس الأربعاء في منجم للفحم بمنطقة جيسي.
RT
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