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مصرع 12 شخصا بحادث في منجم للفحم شمال شرقي الصين

12/21/2023 3:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حادث وقع أمس الأربعاء في منجم للفحم بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.
ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن السلطات المحلية: "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون نقلوا إلى المستشفى".


ووقع الحادث في الساعة 15:50 أمس الأربعاء في منجم للفحم بمنطقة جيسي.

RT

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