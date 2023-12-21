الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد أجنبي إلى القمر بحلول عام 2030

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد فضاء أجنبي إلى جانب الرواد الأمريكيين إلى سطح القمر قبل نهاية العقد الحالي.
ويشير مصدر في البيت الأبيض إلى أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي ستعلن ذلك رسميا في اجتماع المجلس الوطني للفضاء.
ويقول: "ستعلن أن الولايات المتحدة، إلى جانب رواد الفضاء الأمريكيين، سترسل رائد فضاء أجنبيا إلى سطح القمر قبل نهاية العقد.
ووفقا لهدف الإدارة الأمريكية المعلن رسميا سابقا، يجب أن تتم عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2025 خلال مهمة أرتميس -3، على الرغم من أن هيئة الرقابة الحكومية تحذر من أن عودة الولايات المتحدة إلى سطح القمر عمليا قد لا تتم قبل عام 2027.
ويذكر أن ناسا لم تعلن من سيضم طاقم مهمة أرتميس 3، لكنها أشارت سابقا أنه سيضم أول امرأة تطأ قدمها سطح القمر.
روسيا اليوم
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