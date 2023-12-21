Thursday, 21 December 2023 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد أجنبي إلى القمر بحلول عام 2030

12/21/2023 3:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد فضاء أجنبي إلى جانب الرواد الأمريكيين إلى سطح القمر قبل نهاية العقد الحالي.
ويشير مصدر في البيت الأبيض إلى أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي ستعلن ذلك رسميا في اجتماع المجلس الوطني للفضاء.


ويقول: "ستعلن أن الولايات المتحدة، إلى جانب رواد الفضاء الأمريكيين، سترسل رائد فضاء أجنبيا إلى سطح القمر قبل نهاية العقد.


ووفقا لهدف الإدارة الأمريكية المعلن رسميا سابقا، يجب أن تتم عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2025 خلال مهمة أرتميس -3، على الرغم من أن هيئة الرقابة الحكومية تحذر من أن عودة الولايات المتحدة إلى سطح القمر عمليا قد لا تتم قبل عام 2027.


ويذكر أن ناسا لم تعلن من سيضم طاقم مهمة أرتميس 3، لكنها أشارت سابقا أنه سيضم أول امرأة تطأ قدمها سطح القمر.

روسيا اليوم


MENAFN21122023000208011052ID1107638722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث