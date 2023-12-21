الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد أجنبي إلى القمر بحلول عام 2030

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد فضاء أجنبي إلى جانب الرواد الأمريكيين إلى سطح القمر قبل نهاية العقد الحالي.ويشير مصدر في البيت الأبيض إلى أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي ستعلن ذلك رسميا في اجتماع المجلس الوطني للفضاء.



ويقول: "ستعلن أن الولايات المتحدة، إلى جانب رواد الفضاء الأمريكيين، سترسل رائد فضاء أجنبيا إلى سطح القمر قبل نهاية العقد.



ووفقا لهدف الإدارة الأمريكية المعلن رسميا سابقا، يجب أن تتم عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2025 خلال مهمة أرتميس -3، على الرغم من أن هيئة الرقابة الحكومية تحذر من أن عودة الولايات المتحدة إلى سطح القمر عمليا قد لا تتم قبل عام 2027.



ويذكر أن ناسا لم تعلن من سيضم طاقم مهمة أرتميس 3، لكنها أشارت سابقا أنه سيضم أول امرأة تطأ قدمها سطح القمر.



روسيا اليوم