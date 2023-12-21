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3 بدائل لـ السيوف الحديدية .. حكومة الاحتلال تجتمع لتغيير اسم الحرب على غزة

12/21/2023 3:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن لجنة حكومية تابعة للاحتلال ستجتمع الأسبوع المقبل، للنظر في إطلاق اسم جديد على العدوان المستمرة ضد قطاع غزة، بدلا من "السيوف الحديدية".


ويوم 7 أكتوبر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حركة حماس في قطاع غزة.


وجاءت العملية العسكرية الإسرائيلية في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حماس على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قطاع غزة، وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في الداخل الإسرائيلي.


وبحسب قناة "كان"، فإن الأسماء البديلة المقترحة، هي:
حرب التكوين: يشير الاسم إلى الكتاب التوراتي الذي يبدأ اليهود تقليديا قراءته في "سمحات التوراة"، وهو العيد الذي كانت إسرائيل تحتفل به في 7 أكتوبر عندما شنت حماس هجومها المفاجئ.


حرب "سمحات التوراة": هو العيد الذي تختتم فيه قراءة التوراة السنوية.


حرب الرياح: هذا الاسم هو جزء من ترجمة الاسم العبري "mashiv haruach"، الذي يترجم حرفيا إلى "هبوب الريح"، وهو جزء من صلاة قصيرة للمطر يبدأ اليهود في إسرائيل تقليديا في تلاوتها خلال عيد سمحات التوراة.


وذكرت "كان"، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشتكى لحكومته من اسم "السيوف الحديدية"، معتبرا أنه "غير كاف للحرب رغم أنه مناسب لعملية عسكرية".


وبحسب المحطة، اقترح نتنياهو اسم "حرب غزة"، لكنه نُصِح بإعادة النظر فيه لأن عنوانه في القدس هو "شارع عزة"، الاسم العبري لغزة.


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