توقيع اتفاقية لمشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ97 مليون يورو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الحزمة الرابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي بقيمة إجمالية نحو 97.24 مليون يورو ممولة بموجب "قرض من بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل ذاتي والدراسة والدراسات والتصميم والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الأميركية" وفق وزارة المياه الخميس.



ويهدف المشروع، بحسب بيان لوزارة المياه، إلى "تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه".



أبو السعود أوضح أن الوزارة "تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية".



وبين أن "تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة، خزما، ضرار، دير علا، معدي، رويحة، دباب، أبو الزيغان، الطوال الشمالي، الطوال الجنوبي، مثلث العارضة، مثلث المصري، ميسرة فنوش، ظهرة الرمل، داميا، غور كبد، الكرامة".



أبو السعود أكد أن الوزارة "تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة، وتتابع إنجاز المشاريع من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة".



وأوضح أن "الأعمال تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 450 كم وبأقطار تتراوح بين 63-400 ملم من مواسير الدكتايل والبولي ايثلين، وإنشاء محطة ضخ رئيسية في أبو الزيغان تتكون من 3 وحدات ضخ إحداها للاحتياط في حالات الطوارئ وإنشاء 3 محطات ضخ صغير (بوستر) لإيصال المياه بكفاءة للمناطق المرتفعة".



وزاد أن "الأعمال تتضمن كذلك تنفيذ 1100 وصلة منزلية وتنفيذ 8 خزانات جديدة بسعات 500-5500 متر مكعب وتنفيذ نظام سكادا في محطة أبو الزيغان للمراقبة والتحكم"، ويتكون المشروع من 7 حزم، حزمة الآبار تتضمن حفر 16 بئر وحزمة محطة التحلية من خلال إعادة تأهيل محطة تحلية أبو الزيغان و5 حزم لتنفيذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ".



وأشاد الوزير بدعم الاتحاد الأوروبي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.



وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي، عن ارتياحها للتعاون البناء والمثمر والمستمر بين البنك وقطاع المياه، مؤكدة "سعادتها بتوقيع تنفيذ هذا المشروع الذي سيعمل على تحسين التزويد المائي للمجتمعات المحلية، مؤكدة "اهتمام البنك بمزيد من التعاون البناء".



أمين عام سلطة المياه، وائل الدويري، قال إن "هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق أعلى المواصفات وفي الوقت المحدد، ستخدم مناطق داميا ومعدي والعارضة وميسرة فنوش لتنفيذ شبكات بطول 97 كم بأقطار 63-250 ملم وتنفيذ 3250 وصلة"، مشيرا إلى أن الحزم في أعمال المشروع قد تم إحالة معظمها ويجري حاليا استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة القريبة".