الجمعية العامة للأمم المتحدة....تنتصر مجددا لحقوق الشعب الفلسطيني؟

MENAFN - Amman Net) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء عددا من القرارات التي تعني بمجملها ومضمونها فشل وعزل السياسة الأمريكية الداعمة لربيبتها "إسرائيل " بتجيير وتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها ولإضفاء شرعية على سياسة العدو الإسرائيلي بتابيد إستعماره الإحلالي لفلسطين عبر فرض أمر واقع بحكم القوة العسكرية لتأتي برسالة دولية قوية وثابته تجدد وتؤكد من خلالها على حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة بما فيها القدس وثرواته وموارده الطبيعية.

قرارات جديدة متجددة :

القارئ لمنظومة قرارات الجمعية العامة القديمة منها والجديدة " بإستثناء قرار التقسيم الظالم غير المسبوق تاريخيا بإقتلاع شعب من وطنه لصالح مجموعات لا يربط بينها سوى الديانة "على مدار العقود السابقة يخلص إلى أن جميعها إنتصرت لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة لباقي شعوب العالم والتي من أجل صونها وكفالة إنفاذها ترسيخا وتجسيدا للأمن والسلم الدوليين تأسست الأمم المتحدة عام 1945 ولكن الإنحياز الأمريكي الأوربي خلافا وإنتهاكا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي المصطنع مكنه ويمكنه ليس فقط برفض تنفيذ اي من القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب فحسب بل وتدعمه وتبرر له الإمعان بإرتكاب مختلف اشكال الجرائم واخطرها بحق الشعب الفلسطيني وما حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة المستمرة التي تشنها قوات الإستعمار الإسرائيلي العنصري الإرهابي منذ ما يزيد عن عشر أسابيع على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بهدف إعادة سيناريو مئات المجازر الدموية التي إرتكبتها العصابات اليهودية الصهيونية مدعومة من القوات الإستعمارية البريطانية قبل وخلال عام 1948 بهدف تهجير وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه مترافقة بمزاعم أمريكية واوربية عن حقه بالدفاع عن النفس التي تفندها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى رفض أمريكي علني بوقاحة لإستصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان والمجازر عبر إستخدام الفيتو إلا دليل دامغ على ذلك مما يستدعي من المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة ان تتصدى للتغول الأمريكي على تحدي إرادته بالحيلولة دون تنفيذ قراراته وإلزام الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بإنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا.

حتى لا تبقى القرارات حبرا على ورق :

حظيت القرارات على أغلبية ساحقة حيث ايدت قرار بعنوان " حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير " 172 دولة ومعارضة 4 دول .

بينما حظي قرار يؤكد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بدعم 158 دولة ومعارضة 6 دول بينها بالتأكيد أمريكا والكيان الإسرائيلي العنصري .

السؤال المطروح هل ستضاف هذه القرارات إلى مئات القرارات السابقة الصادرة على مدار ثمان عقود مضت والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وستبقى حبرا على ورق كما يصفها قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي دون تنفيذ ؟

ام ان هناك إمكانية للشروع بمبادرات من قبل الدول المغيبة او من بعضها للإنتصار لذاتها ودورها أمام هيمنة خمس دول إحتكرت لنفسها كافة الصلاحيات مبقية للجمعية العامة دورا شكليا بالرغم من انها تمثل في حقيقة الأمر ما يقارب 90 % من مجموع دول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عن المشاركة الفعلية في المساهمة بحل الصراعات ذات البعد الإقليمي والدولي من مربع الفاعل وليس التابع وبالقدرة على إلزام الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بإحترام قراراتها عبر تنفيذ كافة القرارات الصادرة سواء عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يراد لها ان تبقى ديكورا او عن مجلس الأمن الدولي دون إزدواجية .

الشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم دولا وشعوبا يتطلع إلى ترجمة هذا الدعم إلى إجراءات عملية ضاغطة على أمريكا لوقف إنحيازها ودعمها اللامحدود للكيان الإستعماري الإسرائيلي المارق وحمايته وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على إدامة إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا ولإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق حرب تطهير عرقي وحرب إبادة ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني .

إن تنكر امريكا ومحورها لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وإستخدام الفيتو لمنع الإعتراف بدولة فلسطين عضوا عاملا بكامل الحقوق والواجبات في الأمم المتحدة والحيلولة دون إصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي الإرهابي ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة في إنتهاك صارخ وجسيم لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة ولإتفاقيات جنيف وللقانون الدولي وللعهود والمواثيق الدولية إلا دليل على خطورة تقويض الامن والسلم الدوليين مما يستدعي ضرورة التصدي لهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية المطلقة على مفاصل القرار الفعلي وما الموقف الأمريكي من فلسطين إلا نموذج ودليل....

الشعب الفلسطيني يقدر عاليا الدعم العالمي العريض ولجميع الدول

التي جددت واكدت دعمها الراسخ والثابت لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وسيادته على موارده ووحدة اراضيه.... كما يتطلع إلى المبادرة لإستصدار قرار بتجميد عضوية" إسرائيل " بالأمم المتحدة لإنتفاء شروط قبول عضويتها بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181و 194 ولرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن.....

تنفيذ القرارات بإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق قرار رقم 19/67 / 2012 وصولا لتنفيذ قرار التقسيم رقم 181 العنوان والبوصلة نحو إعلاء قيم الحرية والعدالة والمساواة .... الشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم لم ولن يستسلم حتى إنجاز مشروعه الوطني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 بإذن الله.....

إرادة الشعوب تنتصر .... والظلم والإضطهاد والإستعمار إلى زوال