زيادة مفاجئة في مخزونات النفط والوقود في أمريكا تتحدى التوقعات السوقية

(MENAFN
) على خلاف التوقعات السائدة في السوق، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات أظهرت ارتفاعًا غير متوقعًا في مخزونات النفط الخام والبنزين والمشتقات للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر, ومن بين النقاط المهمة في تقرير الإدارة, كان ارتفاع مخزونات المشتقات، التي تشمل المنتجات الأساسية مثل زيت التدفئة والديزل، بحوالي 2.9 مليون برميل، ما رفع الإجمالي إلى 443.7 مليون برميل. ويتناقض هذا الارتفاع الكبير بشكل حاد مع التوقعات المستقاة من استطلاع للمحللين الصناعيين من رويترز، الذي توقع انخفاضًا بقدر 2.3 مليون برميل في هذا القطاع.
كما أظهرت الملاحظات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في مخزونات النفط الخام في كوشينج، أوكلاهوما, وأشارت الإدارة إلى زيادة ملحوظة في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي الولايات المتحدة، مع زيادة قدرها 403,000 برميل يوميًا خلال الأسبوع السابق, وتأتي هذه الزيادة في ظل توقعات مختلفة كانت تتوقع نموًا أقل في الصناعة.
في حين أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتلخيص المعلومات، تراجعًا في صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 117 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المراجع, وتُسلط هذه التحولات الغير متوقعة الضوء على التعقيدات المحيطة بسلسلة الإمداد العالمية وتأثيراتها المعقدة على القطاع الطاقي الأمريكي.
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