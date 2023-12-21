غزة مفتاح التطورات الإقليمية في المنطقة د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) تشتد المعارك في غزة بين قوات الاحتلال الغازية وبين رجال المقاومة الفلسطينية، كما تزداد وتيرة الهجمات الإسرائيلية من الجو والبر والبحر، لقتل مزيد من المدنيين العزل في القطاع الذي يخضع أيضاً للحصار في ظل الهجوم الإسرائيلي عليه.وتتصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وترتفع حدة الصدامات، بشكل يخرج معادلة الردع الموجودة على هذه الجبهة عن السياق المحسوب تدريجياً.وأعلنت أميركا عن حشد تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، في تطور جديد، قديفتح جبهة قتال إضافية في المنطقة.كما واجهت إيران هجوما سيبرانياً إسرائيلياً على محطات الوقود، ضمن ذات البعد الزماني، ليذكر ذلك بحروب الظل بين إيران وإسرائيل التي بدأت قبل سنوات، كما تعيد التطورات في البحر الأحمر إلى الذاكرة ذات الأسباب التي أشعلت حرب العام ١٩٦٧. كل هذا في ظل اشتداد الأزمة في الشرق الأوسط وتمددها لأبعاد لم تكن مرغوبة، فبالإضافة إلى الجبهة المشتعلة في غزة، وزيادة اشتعال الجبهة على الحدود الجنوبية اللبنانية، وتصاعد احتمال المواجهة على الجبهة اليمنية، بالإضافة إلى الهجمات الإسرائيلية السيبرانية على إيران، فإلى أين تتجه المنطقة، في ظل معطيات جديدة جعلت من غزة مفتاحاً لأي تطورات قادمة؟





بعد شهرين ونصف الشهر من الهجوم الإسرائيلي الكاسح على غزة، الذي تتبناه الولايات المتحدة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وأسقط معه أكثر من مائة ألف فلسطيني، ما بين شهيد ومفقود وجريح، من بين مليوني نسمة يشكلون عدد سكان هذا القطاع، لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة من هذا الهجوم.

ويمكن رصد تراجع وتخبط التصريحات الأميركية والإسرائيلية حول مدى إمكانية تحقيق تلك الأهداف، وضبابية المشهد لدى الطرفين لمستقبله، في ظل تصاعد مكانة القضية الفلسطينية، وحشدها تعاطفاً رسمياً وشعبياً منقطع النظير.

وعكست نتائج التصويت على قرار اعتمدته الجمعية العامة قبل يومين ذلك بوضوح، حيث واجهت إسرائيل والولايات المتحدة، تأييد ١٧٢ دولة، منهم معظم دول القارة الأوروبية، أكدت جميعاً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام ١٩٦٧.







في ظل زيارات مكوكية متكررة ومستمرة لمسؤولين أميركيين زادت وتيرتها بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية، سواء توجهت لإسرائيل، أو لجهات تتدخل في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، يبدو أن هناك معالم صفقة تتحدد ملامحها في الأفق.

وتشير التصريحات الإسرائيلية الأخيرة إلى تطورات مهمة في ملامح تلك الصفقة، فأشار السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن المحتجزين، وأكدت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) العبرية نقلاً عن مصادر مطّلعة استعداد اسرائيل لدفع أثمانٍ باهظة في صفقة تبادل الأسرى، كما اعتبر رئيس أركان الحرب في دولة الاحتلال أن تفكيك حركة حماس لا يعني تدمير جميع الأنفاق وقتل نشطاء الحركة.

كما تركزت المطالب الأميركية الأخيرة على ضرورة تخفيض وتيرة الهجوم الإسرائيلي على غزة، والتوصل لصفقة لتبادل الأسرى، والتأكيد على عدم توسع نطاق الصراع في الشمال مع لبنان.

وحاربت الولايات المتحدة على مدار سنوات الرغبة الإسرائيلية بشن حرب على إيران. يأتي ذلك في ظل تورط الولايات المتحدة بحرب مفتوحة على الجبهة الأوروبية، ودخول إدارة بايدن إلى عام انتخابي فاصل، سبقه تراجع شعبية الرئيس بايدن بشكل كبير بسبب سياساته تجاه تطورات الصراع في الشرق الأوسط.







وفي نطاق تطورات الصراع مع الجبهة اللبنانية، أكد وزير الدفاع الأميركي خلال زيارته قبل أيام للمنطقة على ضرورة حل أزمة الحدود مع لبنان بطرق دبلوماسية، وهو في الواقع التوجه الذي تبنته واشنطن منذ اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أنتج التوتر على هذه الجبهة.

وتتصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، حيث حشدت حكومة الاحتلال ٢٠٠ ألف جندي على الجبهة الشمالية، وأخلت أكثر من ٦٠ ألف مستوطن منها.

وتصر إسرائيل من خلال تصريحاتها ومناوراتها العسكرية على إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية، خصوصاً بعد تطورات هجوم حركة حماس على منطقة غلاف غزة.

ودفعت هذه التطورات باريس لإرسال وزيرة خارجيتها للمنطقة لتؤكد على عدم نضوج أي حلّ قريب لتسوية دبلوماسية، في ظل الحاجة إلى تفاهم بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي على نقاط تتعلق باحتلال إسرائيل أراضي لبنانية، وليس فقط خلق مناطق عازلة بين الحدود المشتعلة.





وتأتي التصريحات الأميركية الرنانة التي اعتادت المنطقة عليها، بتشكيل تحالف لتعزيز الأمن والازدهار الإقليمي لردع هجمات الحوثيين، لصالح إسرائيل، في ظل توقيت واعتبارات شديدة الحساسية والخطورة.

فقد أعلن الحوثي، في تطور جديد على إجراءاته التي اتخذها دعماً لغزة، استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك التي تتوجه لإسرائيل، والعابرة من خلال مضيق باب المندب للبحر الأحمر.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة، أن ٥٥ سفينة قررت بالفعل تغيير مسارها من بين أكثر من ٢٠٠٠ سفينة تعبر قناة السويس، في أعقاب ذلك التطور.

استطاعت الولايات المتحدة ضم تسع دول فقط من حلفائها لذلك التحالف ضد الحوثيين، من بين ٤٠ دولة عرضت عليها المشاركة، ولم تكن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية شركاء في ذلك التحالف.

وأوقف هجوم إسرائيل على غزة مفاوضات التطبيع التي تقودها الولايات المتحدة بين السعودية وإسرائيل، وتتبنى السعودية وقف إطلاق النار في غزة، وتقود مع عدد من الدول العربية والإسلامية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً لأجل ذلك، في تناقض مع توجهات واشنطن، وتستمر بالتفاوض مع الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن، في ظل تطبيع علاقاتها مع إيران. ويبدو أن سيناريوهات قصف الحوثيين من السماء، لردع هجماتهم على السفن الإسرائيلية، لن ينجح في إيقافها، وسيزيد من التوترات في المنطقة، خصوصاً مع إيران، التي لا ترغب الولايات المتحدة بامتداد المواجهة معها. كما أن حرب المواجهة البحرية من شأنها أن توتر المجرى البحري أكثر، وتقوض الأمن بشكل كبير فيه.







ليس هناك من يرغب في حرب إقليمية واسعة باستثناء إسرائيل، التي أثبت هجومها على غزة أنها لا تقوى على تحمل مسؤولية هجومها على غزة وحدها. فالجسور الجوية للأسلحة الأميركية، والقوات الأميركية التي تقيم في مراكز صنع القرار في إسرائيل، والرحلات المكوكية المحملة بالتوجيهات السياسية لم تعد خافية عن أنظار العالم.

وليس هناك شك في الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، لكن إلى أي مدى تكمن مصلحة الولايات المتحدة اليوم في الانخراط في حرب إقليمية متعددة الجبهات، ستتحمل التكلفة الأهم فيها، كما أثبت هجوم إسرائيل على غزة.

تدخلت الولايات المتحدة خلال تطورات الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة لحماية إسرائيل من نفسها أكثر من مرة، وتمتلك وحدها القدرة على ردع توجهات وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية كما أثبتت الوقائع والتجارب التاريخية أيضاً.

ويبدو أن غزة هي المفتاح الآن، فالتوصل لاتفاق في غزة يوقف إطلاق النار، وينجز صفقة تبادل أسرى، سيجمد الوضع في جنوب لبنان، ويوقف هجمات الحوثي في البحر الأحمر، ويبعد شبح حرب إقليمية ستكون صعبة على الجميع.



