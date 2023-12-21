المركزي الأوروبي يراقب تزايد التوترات في البحر الأحمر وسط توترات اقتصادية

(MENAFN
) تناول فيليب لين، الاقتصادي الأول في البنك المركزي الأوروبي، الديناميات المعقدة المحيطة بالتوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وتداعياتها المحتملة على اتجاهات التضخم داخل منطقة اليورو في خطابه الأخير. وفي ظل التصعيد المستمر، وخصوصاً الهجمات المتزايدة على السفن البحرية من قبل الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، أقر لين بأن تحديد التأثير الدقيق على التضخم يظل أمرًا معقدًا. وأثارت المواجهات المتصاعدة في البحر الأحمر مخاوف بشأن انقطاعات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، مع تفاقم التحديات التي تواجه هذه السلاسل بسبب جائحة كوفيد-19.
كما أبرز لين في خطابه بدبلن، التحديات المتعددة التي تواجه في تقييم التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا، خاصة الآثار المحتملة على التضخم, وأشار إلى أن انقطاعات التوريد، بغض النظر عن طبيعتها، تعتبر تحديات كبيرة للمشهد الاقتصادي, ولكن، في نفس الوقت، أكد لين على معقدية تحديد التأثير الصافي على التضخم، نظرًا للضغوط المتعددة التي تواجه الاقتصاد من مختلف الجهات. حيث أشار لين إلى تراجع أسعار الطاقة بعد التوترات المتصاعدة في مناطق مثل غزة، مُظهرًا كيف يمكن لعدم اليقين الجيوسياسي أن يهدد الثقة والاستثمار والاستقرار الاقتصادي المستقبلي.
كذلك شهد قطاع الشحن البحري استجابةً للتوترات المتصاعدة وتداعياتها الاقتصادية، تغييرات استراتيجية، حيث اتجه العديد من المشغلين نحو تجنب البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا للتجارة بين الشرق والغرب على مستوى العالم. وبالرد على هذه المستجدات، بدأت الولايات المتحدة في جهود لتعزيز الوجود البحري الدولي قرب المياه اليمنية، مُظهرةً أهمية التحالفات العالمية لمواجهة التحديات المحلية.
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