لارز للتطوير تتعاون مع الشباب لدعم المشروعات الرياضية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة“لارز” للتطوير العمرانى، إحدى شركات“مجموعة الجاويش”، ووزارة الشباب والرياضة لدعم ورعاية عدد من المشروعات والبرامج الرياضية.
ويشمل بروتوكول التعاون تمويل ورعاية المشروعات والبرامج التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، والتى تضم المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى، ومشروع الجينوم الذى يعتمد على أحدث التقنيات العلمية الحديثة فى مجال القياس الجينى للرياضيين، ورعاية دورى مراكز الشباب والأبطال الرياضيين، ومشروع الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية.
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وأكد وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول يهدف إلى دعم المشروعات الرياضية التى تقوم بها الوزارة، وبما يساهم فى تطوير البنية التحتية الرياضية فى مصر، وتوفير بيئة رياضية متميزة للشباب.
وقال إن مشاركة القطاع الخاص فى دعم الرياضة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء.
وأوضح المهندس عبد الرحمن جاويش، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة الجاويش ولارز للتطوير العمرانى:“يأتى هذا التعاون فى إطار استراتيجية الشركة لدعم المشروعات والبرامج التى تسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، بما ينعكس على تطوير الرياضة فى مصر”.
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