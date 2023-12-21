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لارز للتطوير تتعاون مع الشباب لدعم المشروعات الرياضية

12/21/2023 2:55:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة“لارز” للتطوير العمرانى، إحدى شركات“مجموعة الجاويش”، ووزارة الشباب والرياضة لدعم ورعاية عدد من المشروعات والبرامج الرياضية.

ويشمل بروتوكول التعاون تمويل ورعاية المشروعات والبرامج التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، والتى تضم المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى، ومشروع الجينوم الذى يعتمد على أحدث التقنيات العلمية الحديثة فى مجال القياس الجينى للرياضيين، ورعاية دورى مراكز الشباب والأبطال الرياضيين، ومشروع الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية.

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول يهدف إلى دعم المشروعات الرياضية التى تقوم بها الوزارة، وبما يساهم فى تطوير البنية التحتية الرياضية فى مصر، وتوفير بيئة رياضية متميزة للشباب.

وقال إن مشاركة القطاع الخاص فى دعم الرياضة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء.

وأوضح المهندس عبد الرحمن جاويش، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة الجاويش ولارز للتطوير العمرانى:“يأتى هذا التعاون فى إطار استراتيجية الشركة لدعم المشروعات والبرامج التى تسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، بما ينعكس على تطوير الرياضة فى مصر”.

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