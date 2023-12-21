أتون تتوقع الحصول على رخصة إنتاج الذهب من أبو مروات قبل نهاية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركة“أتون ريسورسز” لبدء إنتاج الذهب من امتياز“أبومروات” بحلول 2025، بحسب ما قاله مصدر فى الشركة لـ”البورصة”.
وكشف أن“أتون” فى انتظار الحصول على رخصة إنتاج الذهب قبل نهاية العام الحالى من هيئة الثروة المعدنية، لامتياز أبوالمروات التابع لهم بنسبة 100%، حيث تقدمت فى أغسطس بطلب إلى هيئة الثروة المعدنية المصرية يتضمن تفاصيل وتعريف“الاكتشافات التجارية” فى مشروعى حمامة غرب، ورودروين فى منطقة الامتياز.
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أوضح أن الشركة الكندية تنقب عن الذهب فى الصحراء الشرقية منذ 2010، وضخت استثمارات بنحو 32.4 مليون دولار.
وقال إن احتياطيات امتياز“أبومروات” تقدر بنحو 370 ألف أوقية تقريبا من الذهب قابلة للاستخراج، طبقاً لتقديرات الشركة الأخيرة.
وأعلنت الشركة، أن منطقة سمنا فى امتياز أبومروات أيضًا تعد اكتشافًا جديدًا مهمًا للغاية، وأنهم يخططون لتسريع عملية التنقيب فيها بمجرد إصدار رخصة التعدين فى الامتياز.
وقال تونو فاك، الرئيس التنفيذى المؤقت للشركة:“إن مشروع“سمنا” يعد استكشاف واعد حتى فى هذه المرحلة المبكرة، وإنهم يخططون لتسريع الاستكشافات، بمجرد الحصول على رخصة التعدين فى“أبو مروات”، والتى يتوقعون أن تكون فى وقت قريب للغاية”.
وذكر أن التحضيرات بالفعل فى مراحل متقدمة لبدء المرحلة الثانية من برنامج الحفر، وإنه إذا سار كل شىء كما هو مخطط له، فإنهم يتوقعون أن يبدأ الحفر من جديد فى يناير 2024.
ولفت إلى أن النتائج الجديدة من“سمنا” أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الامتياز يضم أكثر من اكتشاف اقتصادى للذهب.
وقالت الهيئة المصرية للثروة المعدنية فى بيان لها، إن رواسب أبو مروات عبارة عن رواسب عالية الجودة من الذهب والنحاس وتقع على بعد 35 كيلومتر إلى الشمال الشرقى من منطقة الحمامة.
وتهدف شركة أتون إلى تطوير مناجم الذهب المصرية فى أبو مروات، التى تقع على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال منجم ذهب السكرى العالمى التابع لشركة سنتامين.
وبحسب بيان سابق للهيئة يقع امتياز أبو مروات فى منطقة الدرع العربى النوبى (جنوب شرق القاهرة)، على مساحة 447.7 كيلومتر مربع، ويحتوى على رواسب الحمامة وأبومروات، بالإضافة إلى رودروين.
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