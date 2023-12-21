أتون تتوقع الحصول على رخصة إنتاج الذهب من أبو مروات قبل نهاية العام

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة“أتون ريسورسز” لبدء إنتاج الذهب من امتياز“أبومروات” بحلول 2025، بحسب ما قاله مصدر فى الشركة لـ”البورصة”.

وكشف أن“أتون” فى انتظار الحصول على رخصة إنتاج الذهب قبل نهاية العام الحالى من هيئة الثروة المعدنية، لامتياز أبوالمروات التابع لهم بنسبة 100%، حيث تقدمت فى أغسطس بطلب إلى هيئة الثروة المعدنية المصرية يتضمن تفاصيل وتعريف“الاكتشافات التجارية” فى مشروعى حمامة غرب، ورودروين فى منطقة الامتياز.

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أوضح أن الشركة الكندية تنقب عن الذهب فى الصحراء الشرقية منذ 2010، وضخت استثمارات بنحو 32.4 مليون دولار.

وقال إن احتياطيات امتياز“أبومروات” تقدر بنحو 370 ألف أوقية تقريبا من الذهب قابلة للاستخراج، طبقاً لتقديرات الشركة الأخيرة.

وأعلنت الشركة، أن منطقة سمنا فى امتياز أبومروات أيضًا تعد اكتشافًا جديدًا مهمًا للغاية، وأنهم يخططون لتسريع عملية التنقيب فيها بمجرد إصدار رخصة التعدين فى الامتياز.

وقال تونو فاك، الرئيس التنفيذى المؤقت للشركة:“إن مشروع“سمنا” يعد استكشاف واعد حتى فى هذه المرحلة المبكرة، وإنهم يخططون لتسريع الاستكشافات، بمجرد الحصول على رخصة التعدين فى“أبو مروات”، والتى يتوقعون أن تكون فى وقت قريب للغاية”.

وذكر أن التحضيرات بالفعل فى مراحل متقدمة لبدء المرحلة الثانية من برنامج الحفر، وإنه إذا سار كل شىء كما هو مخطط له، فإنهم يتوقعون أن يبدأ الحفر من جديد فى يناير 2024.

ولفت إلى أن النتائج الجديدة من“سمنا” أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الامتياز يضم أكثر من اكتشاف اقتصادى للذهب.

وقالت الهيئة المصرية للثروة المعدنية فى بيان لها، إن رواسب أبو مروات عبارة عن رواسب عالية الجودة من الذهب والنحاس وتقع على بعد 35 كيلومتر إلى الشمال الشرقى من منطقة الحمامة.

وتهدف شركة أتون إلى تطوير مناجم الذهب المصرية فى أبو مروات، التى تقع على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال منجم ذهب السكرى العالمى التابع لشركة سنتامين.

وبحسب بيان سابق للهيئة يقع امتياز أبو مروات فى منطقة الدرع العربى النوبى (جنوب شرق القاهرة)، على مساحة 447.7 كيلومتر مربع، ويحتوى على رواسب الحمامة وأبومروات، بالإضافة إلى رودروين.