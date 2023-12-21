إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية الشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال شهر يناير المقبل، بحسب مصدر حكومى تحدث لـ((البورصة)).

أضاف أن الدراسات التى أجرتها ((المالية)) على المادتين 56 ((مكرر))، و58 من قانون الدخل واللتين تناقش كل منهما الضرائب على توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية كانت سبباً فى تأخر ظهور اللائحة حتى الآن.

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وصدر القانون فى شهر يونيو الماضى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه السندات والأذون من الضريبة على الدخل.

وقال شريف شوقى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب ((برايس ووتر هاوس كوبرز مصر))، إنَّ التأخير فى إصدار اللائحة يصيب المجتمع الضريبى بحالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية فى فهم متطلبات التشريع الضريبى بشكل صحيح، ما يؤدى إلى قيام مصلحة الضرائب بتطبيق عقوبات تأخير على ممولى الضرائب.

وأضاف أن بعض الأنشطة والشركات التى قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بعد صدور القانون مباشرةً مثل شركات التأمين على سبيل المثال واجهت بعض الصعوبات فى اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالمعالجة الضريبية للاستثمارات المالية، ومنها معالجة عوائد أو أرباح صناديق الاستثمار باختلاف أنواعها.

ونوه بأن المبادرة بإصدار اللائحة التنفيذية تساعد الشركات أو الجهات على دراستها لبيان الآثار الضريبية بشكل كافٍ، وذلك لتقديم إقرار ضريبى معدل إذا تطلب الأمر، خصوصاً أن الإقرار الضريبى المعدل يتم تقديمه فى خلال سنة مالية من تقديم الإقرار الأصلى.

وطالب مصدر بأن توضح اللائحة الموقف الضريبى لحملة الوثائق فى صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تحديد الجهة الملزمة بخصم وتحصيل الضريبة؛ حيث إن القانون فرض ضريبة على الأسهم المقيدة بسعر ضريبى 10%، فيما لم يحدد الآلية التى سيقر بها الأشخاص.

وألغى القانون إعفاء أرباح صناديق الاستثمار النقدية، والتوسع فى إعفاء الصناديق العقارية، والتوسع فى إعفاء الأنشطة والخدمات الأجنبية فى مصر وعدم اعتبارها منشآت دائمة لمدد تصل إلى ثلاثة اشهر.

وقال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب ((مور إيجيبت))، إن التعليمات التنفيذية الأخيرة التى صدرت من المصلحة بشأن إحدى مواد القانون كان من الأولى ضمها للائحة التنفيذية المنتظرة؛ حيث إنَّ التعليمات لم توضح قيمة الأرصدة التى يتم حل النزاع عليها، وأى الحالات المخاطبة بنص المادة، بمعنى هل الحالات الموجودة فى المحاكم، أم فى لجان الطعن أم المأموريات أو الحالات التى لم يتم الربط عليها ووجود نزاع بشأنها.

وطالب بضرورة تعديل لائحى تحدده المادة 3 من القانون والتى تقضى بحل النزاعات حتى 2022 وفقاً للمادتين 94 و95 من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال شريف الكيلانى، الرئيس التنفيذى لـ((إرنست آند يونج مصر))، إن المادة 56 من القانون يجب أن يكون بها قدر من المرونة فى آلية التنفيذ، خاصة أن هناك عدداً كبيراً فى مجتمع الأعمال لم يسدد بعد الفوائد الخارجية لعدم حلول أجلها، ما يشكل معضلة كبيرة لديهم فى إثباتها أمام الإدارة الضريبية.

جدير بالذكر، أن المادة 56 اشترطت على الشركات التى اقترضت من الخارج سداد جزء من الأقساط قبل 16 يونيو الماضى، لاستمرار الاستفادة من الإعفاء على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية.