تونس والاتّحاد الأوروبي يتفقان على برنامج بقيمة 150 مليون يورو لدعم مناخ الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، الاربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك لدعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.

ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس فى 16يوليو هذا العام والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل.

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وينضوي هذا البرنامج، ضمن المحور الأوّل من هذه المذكّرة المتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وسيتمثّل في تحويل مالي مباشر الى الخزينة العامّة للبلاد التّونسية لدعم ميزانية الدّولة، وذلك في إطار تعزيز عمل الحكومة التونسية من أجل تنمية اقتصادية مستقرة وشاملة لفائدة كل التونسيين.