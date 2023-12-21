تونس والاتّحاد الأوروبي يتفقان على برنامج بقيمة 150 مليون يورو لدعم مناخ الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، الاربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك لدعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس فى 16يوليو هذا العام والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل.
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وينضوي هذا البرنامج، ضمن المحور الأوّل من هذه المذكّرة المتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وسيتمثّل في تحويل مالي مباشر الى الخزينة العامّة للبلاد التّونسية لدعم ميزانية الدّولة، وذلك في إطار تعزيز عمل الحكومة التونسية من أجل تنمية اقتصادية مستقرة وشاملة لفائدة كل التونسيين.
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