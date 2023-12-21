((إى إف جى)): مصر تسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات دولار قبل تعويم الجنيه

قال بنك الاستثمار ((إيه إف جى)) القابضة، إنَّ مصر تواجه عاماً جديداً من التخفيضات المتوقعة فى سعر الصرف؛ لمواجهة نقص العملة، واستعادة الاستقرار الكلى، متوقعاً أن يكون الخفض فى الأشهر الأولى من العام الجديد.

أضاف أن البلاد تسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات دولار؛ لتلبية الطلب المعلق على الدولار، وإتاجة السيولة الأجنبية فى السوق قبل التعويم.

موضوعات((السويدى)) تستهدف البدء فى إنشاءات المنطقة الصناعية بتنزانيا الربع الأول 2024 معيط: ندرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس ((طلعت مصطفى)) تتوقع وصول إيرادات الفنادق التاريخية إلى 250 مليون دولار العام المقبل

وذكر أن السلطات حريصة على استكمال برنامج صندوق النقد فى ظل مواجهة جبل متصاعد من مدفوعات سداد الديون خلال العامين المقبلين.

أضاف أن نية صندوق النقد لزيادة القرض فى ضوء تداعيات حرب غزة، قد تشجع الحكومة على تطبيق الإصلاحات.

ويرى البنك، أيضاً، أن ديناميكيات السيولة بالعملة الأجنبية عامل مشجع آخر للسلطات من أجل تنفيذ الإصلاحات المنتظرة، خاصة أن المؤشرات تشير إلى اقتراب تخفيض العملة من نهايته.

وتشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن عجز الحساب الجارى تراجع 72% على أساس سنوى إلى 4.7 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى، وأن التحسن الحاد مدعوم بانخفض الواردات السلعية 19% على أساس سنوى إلى 71 مليار دولار، فى وقت زادت فيه الصادرات غير البترولية بشكل قوى إلى 25.8 مليار دولار.

وذكر أنه رغم أن نقص العملة أدى لخفض الواردات بين 6 و8 مليارات دولار معظمها من السلع تامة الصنع، لكن تراجع عجز الحساب الجارى يعكس تأثير انخفاض العملة.

ولفت إلى أن تأثير انخفاض الواردات يعادله تقريباً تراجع التحويلات، والتى تراجعت 31% على أساس سنوى أى نحو 10 مليارات دولار.

وذكر أنه نتيجة ذلك فإنَّ التعافى بالواردات قد يعوضه تحسن التحويلات، بما يعنى أن تحسن الحساب الجارى حقيقى، والميزان التجارى.

وأشار إلى أن إيرادات السياحة وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 13.6 مليار دولار، خلال العام الحالى، بدعم من العدد القياسى للسياح، وكذلك إيرادات قناة السويس، مستفيدة من أسعار النفط العالمية، وتعافى الاقتصاد العالمى.

وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً فى السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى، بدعم من زيادة القطاع الخاص لودائع بالعملة الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال الـ12 شهراً المنتهية فى سبتمبر، وهى أكثر من الزيادة فى آخر 4 إلى 5 أعوام مجتمعة.

أضاف أن الأسر أيضاً رفعت ودائعها بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، رغم أنهم عادة ما يحتفظون بالودائع الدولارية خارج القطاع المصرفى.

وفى ضوء تلك المعطيات، يرى بنك الاستثمار، أن الحكومة تسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات دولار سيولة، لضخها فى السوق وتلبية الطلب المعلق، ومن ثم تخفيض قيمة الجنيه.

ولفت إلى أن 3 مصادر محتملة للعملة تتمثل فى مبيعات الأصول، والاقتراض بالعملة الأجنبية، ومبادرات الحكومة لجمع حصيلة دولارية.

وذكر أن إتاحة السيولة فى السوق تخفف مخاوف توافر العملة، بما يساعد السوق على خفض الأسعار فى السوق الموازى، بما يسهل توحيد السعر فى السوقين الرسمى والموازى.

وقال إنَّ تلك الخطوة من شأنها أن توفر سيولة ما بين 12 و14 مليار دولار من التنازلات الدولارية، وإن البنك المركزى عليه أن يكمل ذلك الإجراء بتشديد السياسة النقدية.

وتوقع رفع سعر الفائدة 2% قبل موعد التخفيض المقبل، ولكنه ذكر أن حجم التشديد النقدى لا يمكن الجزم به فى ظل حث الصندوق على تشديد السياسة النقدية لجلب الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الموجبة.

ولفت إلى أن تحقق ذلك السيناريو قد يساعد السلطات على احتواء الضغوط التضخمية، رغم أن الخفض الإضافى لقيمة الجنيه يضيف بعض الضغوط لكنها ستكون هامشية فى ظل أثر سنة الأساس، بجانب أن الاقتصاد مرر بالفعل معظم الضغوط من انخفاض الجنيه من السوق الموازى للسوق الرسمى.

ولفت إلى أنه فى ذلك الإطار فإنَّ التضخم وصل ذروته بالفعل، لكنه سيظل مرتفعاً عند متوسط 20% فى معظم العام المقبل.

وحذر البنك من أن أبرز المخاطر التى تواجه رؤيته هو حجم السيولة التى سيتم ضخها، والتداعيات المحتملة لحرب غزة على السياحة والصادرات وانخفاض إيرادات السياحة أو صادرات الغاز.

وتوقع أن تؤدى الحرب لانخفاض ما بين 30 و40% فى إيرادات السياحة، فى حال استمرت 6 أشهر ما يؤدى لفقدان ما بين 2 و3 مليارات دولار.