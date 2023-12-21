سكون للملكية العقارية تتوسع فى دبى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“سكون” عن إطلاق خدمة ملكية الوحدات السكنية فى إمارة دبى بدولة الإمارات.

وقال محمد الخطيب، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سكون العقارية، إن الشركة تسعى لإعادة تعريف تجربة ملكية العقارات من خلال تقديم نهج مبتكر يذلل حواجز التكلفة، ويوفر للمستخدمين طريقة خالية من المتاعب لامتلاك أجزاء من العقارات الفاخرة.

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وأضاف:“تسعى الشركة لتوفير منصة رئيسية لعرض العديد من الوحدات السكنية مما يضمن تقديم تجربة ملكية أكثر مرونة للمستخدمين، بالإضافة إلى أن تلك الخدمة تمنح المستخدمين خيارات أكثر تنوعاً من خلال محفظة العقارات الخاصة بشركة سكون”.

وتشمل الخدمة المقدمة من شركة سكون، إدارة العقارات من أجل مساعدة الملاك فى تيسير الشؤون الخاصة بخدمات الصيانة والخدمات العامة، وذلك على مستوى كافة الأوجه التى تستثمر فيها الشركة، حيث قامت الشركة بالتوسع فى العديد من المناطق السياحية فى مصر من بينها الجونة والساحل الشمالى، وذلك سعياً لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة.