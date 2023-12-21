سكون للملكية العقارية تتوسع فى دبى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“سكون” عن إطلاق خدمة ملكية الوحدات السكنية فى إمارة دبى بدولة الإمارات.
وقال محمد الخطيب، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سكون العقارية، إن الشركة تسعى لإعادة تعريف تجربة ملكية العقارات من خلال تقديم نهج مبتكر يذلل حواجز التكلفة، ويوفر للمستخدمين طريقة خالية من المتاعب لامتلاك أجزاء من العقارات الفاخرة.
موضوعات متعلقة
أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الاتصالات الذهب يتراجع في الإغلاق بعد ارتفاع الدولار
وأضاف:“تسعى الشركة لتوفير منصة رئيسية لعرض العديد من الوحدات السكنية مما يضمن تقديم تجربة ملكية أكثر مرونة للمستخدمين، بالإضافة إلى أن تلك الخدمة تمنح المستخدمين خيارات أكثر تنوعاً من خلال محفظة العقارات الخاصة بشركة سكون”.
وتشمل الخدمة المقدمة من شركة سكون، إدارة العقارات من أجل مساعدة الملاك فى تيسير الشؤون الخاصة بخدمات الصيانة والخدمات العامة، وذلك على مستوى كافة الأوجه التى تستثمر فيها الشركة، حيث قامت الشركة بالتوسع فى العديد من المناطق السياحية فى مصر من بينها الجونة والساحل الشمالى، وذلك سعياً لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة.
MENAFN21122023000202011048ID1107638665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.