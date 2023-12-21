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الذهب يتراجع في الإغلاق بعد ارتفاع الدولار

12/21/2023 2:55:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف ،في حين يستعد المتعاملون لسلسلة من البيانات الاقتصادية المنتظرة في وقت لاحق من الأسبوع والتي قد تقدم أدلة جديدة على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 2035.97 دولارًا للأوقية. وجرت تسوية عقود الذهب الأميرثكية الآجلة منخفضة 0.2% عند 2047.7 دولارا.

موضوعات متعلقة أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الاتصالات “سكون” للملكية العقارية تتوسع فى دبى

وارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107638664

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