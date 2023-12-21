الذهب يتراجع في الإغلاق بعد ارتفاع الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف ،في حين يستعد المتعاملون لسلسلة من البيانات الاقتصادية المنتظرة في وقت لاحق من الأسبوع والتي قد تقدم أدلة جديدة على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 2035.97 دولارًا للأوقية. وجرت تسوية عقود الذهب الأميرثكية الآجلة منخفضة 0.2% عند 2047.7 دولارا.
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المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638664
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