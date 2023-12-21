الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم الجديدة.
تحول مؤشر Stoxx 600 الأوروبي إلى اللون الأخضر في تعاملات بعد الظهر بعد جلسة صباحية مختلطة، منتهيًا بمكاسب بنسبة 0.28%.
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انتقلت غالبية القطاعات إلى المنطقة الإيجابية، حيث قاد قطاع الاتصالات المكاسب مرتفعًا بنسبة 1.16%. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.3%.
أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة تباطأ بشكل حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9٪، منخفضًا من 4.6٪ في أكتوبر، مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في عام 2024.
وقفز مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1% بسبب الأخبار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
المصدر:
MENAFN21122023000202011048ID1107638663
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