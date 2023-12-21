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الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الاتصالات

12/21/2023 2:55:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم الجديدة.

تحول مؤشر Stoxx 600 الأوروبي إلى اللون الأخضر في تعاملات بعد الظهر بعد جلسة صباحية مختلطة، منتهيًا بمكاسب بنسبة 0.28%.

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انتقلت غالبية القطاعات إلى المنطقة الإيجابية، حيث قاد قطاع الاتصالات المكاسب مرتفعًا بنسبة 1.16%. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.3%.

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة تباطأ بشكل حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9٪، منخفضًا من 4.6٪ في أكتوبر، مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في عام 2024.

وقفز مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1% بسبب الأخبار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

المصدر:

MENAFN21122023000202011048ID1107638663

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